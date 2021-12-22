Как убрать синяки под глазами

Считается, что темные круги под глазами возникают из-за усталости и недостатка сна. Это действительно является одной из причин, но есть и другие: такие как, например, аллергия, анемия из-за дефицита железа и естественный процесс старения. "Рамблер" расскажет о трех действенных методах, которые помогают в борьбе с этим изъяном.

Высыпайтесь

Синяки под глазами зачастую вызваны нехваткой свободного кислорода в кровеносных сосудах, что провоцирует появление гиперпигментации. Она, в свою очередь, зависит от аминокислоты под названием меланин — естественный коричневый или черный пигмент нашего тела, который отвечает за цвет кожи, волос, глаз и некоторых других частей нашего тела. Мелатонин вырабатывается во время сна, поэтому так важно соблюдать суточную норму — спать не менее 7–9 часов.

Спите в вертикальном положении

Во время сна под глазами может скапливаться жидкость, особенно, если лежать в лоском положении. Но если держать голову слегка приподнятой, можно избежать накопления жидкости. Можно, например, подложить под голову дополнительную подушку. Тогда лицо с утра будет выглядеть свежим и отдохнувшим. Но стоит учитывать тот факт, что данный метод противопоказан людям, страдающих от болей в спине.

Защищайте кожу от солнца