Блогерша с двухметровыми волосами раскрыла способ ускорить их рост

Блогерша раскрыла способ быстро отрастить длинные волосы и порадовала подписчиков. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: @theaussierapunzel / TikTok @theaussierapunzel / TikTok

На размещенных в сети кадрах блогерша c двухметровыми волосами под псевдонимом Австралийская Рапунцель (The Aussie Rapunzel) рассказала, что для достижения такого результата необходим специальный уход. Так, на ночь она посоветовала наносить на корни волос маску, в состав которой входят два ингредиента: розмарин и кокосовое масло.

Для того, чтобы ее приготовить, героиня материала варила раствор в небольшой миске в течение 10 минут, а затем оставила настояться на один час. Рапунцель отметила, что вместо кокосового масла можно использовать касторовое, или же масла авокадо, жожоба и орегано. По ее словам, комбинация розмарина и масла способствует ускорению роста волос.

Публикация стала вирусной и набрала почти 700 тысяч просмотров и 70 тысяч лайков. Зрители поблагодарили девушку за предложенный метод в комментариях. «Спасибо, обязательно попробую!», «Магия!», «Потрясающе», «Благодарю за совет!» — высказывались они.