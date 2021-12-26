Полюбившие макияж россияне назвали причину своего выбора

Российские мужчины-блогеры назвали причину, по которой они полюбили носить макияж. Мыслями на эту тему они поделились в беседе с «Лентой.ру».

В частности, инфлюэнсер Владислав Миров, аудитория которого в Instagram превышает 1,5 миллиона человек, признался, что впервые заинтересовался мейкапом в подростковом возрасте. В тот момент он серьезно увлекся гримом и повторял на себе образы киногероев.

По словам Мирова, позднее у него появились проблемы с кожей, которые он скрывал с помощью тонального средства. «Я жил только с мамой, и без отца было сложно понять, что мне можно делать, а чего нельзя. Это во многом повлияло на мое не совсем обычное хобби», — признался он и добавил, что продолжил делать макияж, так как завел свой блог.

В то же время начинающий блогер Александр объяснил, что на увлечение мейкапом его вдохновили популярные визажисты, бьюти-инфлюэнсеры дрэг-культура и западные знаменитости. «Лично мне косметика помогает реализоваться в жизни. Она повышает не только самооценку, но и настроение», — подчеркнул мужчина.

Собеседник издания Матвей, в свою очередь, рассказал, что всегда был творческим человеком и любил рисовать, поэтому в 2020 году решил попробовать сделать свой первый макияж. Россиянин признался, что применяет свои навыки в финансовой сфере, зарабатывая деньги на необычном хобби.