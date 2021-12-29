В сети развеяли миф об идеальном размере груди

«Да, у любого могут быть предпочтения. Но ты должна быть чертовски непривлекательной, чтобы они сочли тебя несимпатичной только из-за груди. Не бывает так, что вы целуетесь с парнем, он начинает трогать твою грудь, а потом говорит: "Что? Они маленькие?! Тогда я ухожу"»,