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3 часа назад

В сети развеяли миф об идеальном размере груди

Пользовательница Reddit с ником @elnl123n призналась, что комплексует из-за популярного мнения о том, что большая грудь привлекательнее маленькой, и предложила обсудить данное утверждение. В комментариях к посту многие пользователи сети развеяли миф об идеальной груди.

В сети развеяли миф об идеальном размере груди
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мне 20 лет, и я ненавижу свою грудь. Она маленькая, из-за этого я чувствую себя очень неуверенно. Я выросла вокруг парней, которые постоянно говорили с восхищением только о больших размерах груди. Из-за этого мне кажется, что я недостаточно сексуальна. Нужно ваше мнение»,

— написала автор треда.

«Любая грудь — это хорошая грудь»,

— написал @nihcul.

Комментарий стал самым популярным и собрал более четырех тысяч лайков. Другой пользователь отметил, что автору треда не стоит беспокоиться из-за размера груди и внешнего вида, но констатировал, что на самом деле многие девушки переживают из-за этого.

«Моя жена все время беспокоится, что у нее изменится грудь: после беременности, грудного вскармливания, после отлучения ребенка от груди. И, поверьте мне, грудь действительно меняется, но я все еще ее люблю. На каждом этапе»,

— поделился он.

«Да, у любого могут быть предпочтения. Но ты должна быть чертовски непривлекательной, чтобы они сочли тебя несимпатичной только из-за груди. Не бывает так, что вы целуетесь с парнем, он начинает трогать твою грудь, а потом говорит: "Что? Они маленькие?! Тогда я ухожу"»,

— поделился мнением @ElHage13.

«Грудь идеального размера — это та, которую разрешают потрогать», «Давай я расскажу тебе про самую отвратительную грудь, которую я видел. Она все равно была прекрасна», «Многие мужчины предпочитают грудь поменьше»,

— написали другие пользователи Reddit в комментариях.

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