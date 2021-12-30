Полезно ли мазать лицо вазелином

Слаггинг (от slug — слизняк) — тренд в уходе за кожей, который пришел из Южной Кореи. Кореянки спасают кожу от обветривания и усыхания, щедро намазывая лицо вазелином. Насколько эта процедура полезна и насколько опасна?

Комментирует бьюти-инфлюенсер и визажист Екатерина Мишина.

Зима — время, когда коже требуется специальный уход. Многие прибегают к модному способу ухода за кожей — слаггингу.

В чем суть «слаггинга»?

Суть метода слаггинга — «запечатать» уходовые средства вазелином. То есть нанести продукты для ухода — тоник, сыворотку, крем — как обычно, а завершить процедуру тонким слоем вазелина. Делать слаггинг можно как днем, так и на ночью.

Полезно ли это?

С одной стороны, этот способ поможет защитить кожу от воздействия окружающей среды. С другой стороны, вазелин при длительном использовании может иссушить кожу, а также вызвать высыпания из-за парникового эффекта.

К данному методу стоит относиться с осторожностью, особенно обладателям жирной и склонной к акне кожи.

А разве вазелин не опасен?

Комментирует косметолог-эстетист Цыганкова Анастасия.

Вазелин — это смесь минерального масла и твердых парафинов. То есть нефтепродукты. Звучит устрашающе? Возможно.

Формулировки «нефтепродукты» пугаться не стоит. Как и со многими косметическими компонентами, все зависит от качества сырья.

Минеральное масло и парафины — наши товарищи и помощники. Они создают дополнительный защитный барьер на коже.

Также в косметике выступают в роли эмолентов — веществ, запирающих влагу изнутри.

Сам по себе вазелин не опасен, но и не содержит никаких полезных компонентов. Он не способен увлажнить или напитать кожу, не может восстановить липидный слой. Но он может «запечатать» другие продукты, чтобы они лучше работали.

Как еще ухаживать за кожей зимой?

Качественный уход — залог здоровой кожи. Даже вазелин хорошего качества не даст вам эффект крема. Лучше выбрать питательные средства на зиму и не поддаваться модным веяниям.