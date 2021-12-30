Полезно ли мазать лицо вазелином

Слаггинг (от slug — слизняк) — тренд в уходе за кожей, который пришел из Южной Кореи. Кореянки спасают кожу от обветривания и усыхания, щедро намазывая лицо вазелином. Насколько эта процедура полезна и насколько опасна?
Комментирует бьюти-инфлюенсер и визажист Екатерина Мишина.
Зима — время, когда коже требуется специальный уход. Многие прибегают к модному способу ухода за кожей — слаггингу.
Суть метода слаггинга — «запечатать» уходовые средства вазелином. То есть нанести продукты для ухода — тоник, сыворотку, крем — как обычно, а завершить процедуру тонким слоем вазелина. Делать слаггинг можно как днем, так и на ночью.
С одной стороны, этот способ поможет защитить кожу от воздействия окружающей среды. С другой стороны, вазелин при длительном использовании может иссушить кожу, а также вызвать высыпания из-за парникового эффекта.
К данному методу стоит относиться с осторожностью, особенно обладателям жирной и склонной к акне кожи.
Комментирует косметолог-эстетист Цыганкова Анастасия.
Вазелин — это смесь минерального масла и твердых парафинов. То есть нефтепродукты. Звучит устрашающе? Возможно.
Формулировки «нефтепродукты» пугаться не стоит. Как и со многими косметическими компонентами, все зависит от качества сырья.
Минеральное масло и парафины — наши товарищи и помощники. Они создают дополнительный защитный барьер на коже.
Также в косметике выступают в роли эмолентов — веществ, запирающих влагу изнутри.
Сам по себе вазелин не опасен, но и не содержит никаких полезных компонентов. Он не способен увлажнить или напитать кожу, не может восстановить липидный слой. Но он может «запечатать» другие продукты, чтобы они лучше работали.
Качественный уход — залог здоровой кожи. Даже вазелин хорошего качества не даст вам эффект крема. Лучше выбрать питательные средства на зиму и не поддаваться модным веяниям.
Если вдруг вы хотите «запечатать» уход и влагу, можно использовать другие средства с окклюзионными ингредиентами: например, крема с ланолином, маслами аргоны или ши.