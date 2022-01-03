Поможет ли скраб для кожи головы спасти волосы

Блестящие густые волосы — один из важных показателей здоровья. И во многом красота шевелюры зависит от состояния кожи головы. "Рамблер" рассказывает, как работают скрабы для волос и чего стоит ожидать от этих средств.

Что делают скрабы

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На поверхности кожи головы скапливаются излишки себума, омертвевшие клетки эпидермиса, а также остатки средств, используемых для укладки волос. Все это может закупоривать фолликулы, ухудшать состояние кожи головы и в какой-то мере препятствовать росту волос. Шампуни не всегда способны справиться с очищением, и здесь на помощь приходят скрабы для кожи головы. Абразивные частицы, входящие в их состав, отшелушивают роговые чешуйки и помогают очистить кожу головы. Однако они не подходят тем, у кого слишком чувствительная кожа, или есть себорейный дерматит, экзема, псориаз. Здесь на помощь придут специальные шампуни для глубокого очищения. Всем остальным можно применять скраб один или два раза в неделю, согласно рекомендациям производителя.

А что не делают

Задача скрабов — очищение, и они с этим прекрасно справляются. Все остальные обещания не что иное, как маркетинговая уловка. Они не помогают укреплять волосы и не останавливают выпадение волос. В этом случае важно найти и устранить причину. Часто к выпадению волос приводят стрессы, болезни, гормональные изменения, дефицит витаминов и микроэлементов.

Некоторые скрабы можно использовать при лечении перхоти. Но здесь стоит для начала проконсультироваться со специалистом, который поможет определить ее причину. Перхоть может появиться, если кожа слишком жирная или, наоборот, сухая, а также из-за грибка или кожных заболеваний — псориаза и экземы. Тут важно смотреть, какие дополнительные ингредиенты входят в состав и какого размера абразивные частицы. Скраб может слишком агрессивно действовать на раздраженную кожу.

Что говорят специалисты

Виктория Стахурлова, врач-дерматолог, косметолог, трихолог, сертифицированный специалист по лазерным, аппаратным и инъекционным методикам эстетической медицины:

"Понимать, какие меры для спасения волос нужно предпринимать, можно только после посещения врача-трихолога. Поэтому ответить однозначно: поможет ли скраб доя кожи головы, невозможно. Нужен ли он вообще? Теоретически — да, скраб нужен, чтобы ухаживать за кожей головы. Он будет способствовать глубокому очищению, улучшению микроциркуляции, но опять же все зависит от состава и назначения скраба. Чтобы спасти волосы, в первую очередь нужно обратиться к толковому врачу-трихологу: проблема с волосами может быть связана и с эндокринной системой, и с физиологией, и с неправильным уходом".

Виталия Копытина, врач-трихолог, действующий член Ассоциации трихологов, Союза трихологов, Русского общества исследования волос, Общества исследования волос Восточной Европы и Азии, автор публикаций в СМИ: