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56 минут назад

Как избавиться от «клубничных ножек»

«Клубничные ножки» — это темные пятна, которые появляются на коже после бритья или других видов эпиляции. Это состояние не опасно, но его внешний вид может вызывать дискомфорт. «Рамблер» расскажет, как избавиться от этого недуга.

Как избавиться от «клубничных ножек»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Почему появляются?

Фолликулит. волосяной фолликул воспаляется бактериями или грибками. Вросшие волосы — еще одна причина появления пятен на коже. Волосы удаляются, на их месте вырастает новое, но оно растет под кожей, поэтому выглядит как прыщик или выпуклый выступ.

Сухая кожа. Крем для бритья или некоторые химические продукты, используемые на сухой коже, могут вызвать раздражение.

Фолликулярный кератоз. Кожа производит больше кератина, чем вам нужно, поэтому она блокирует волосяные фолликулы.

Расширенные поры. Если кожа выделяет слишком много жира или кожного сала, перепроизводство может привести к закупорке пор. Это задерживает бактерии и мертвые клетки, которые начинают темнеть.

Как избавиться?

Ежедневный душ

Принимать душ нужно ежедневно и в любое время, когда вспотеете. Регулярный душ важен для хорошей гигиены, а также может помочь предотвратить появление клубничных ножек. В идеале ходить душ стоит один раз в день, чтобы смыть грязь и омертвевшие клетки кожи с ног. Также следует принять душ после тренировки или в любое время, когда вспотели ноги.

Скрабирование

Не стоит забывать о регулярном удалении омертвевших клеток кожи. Большинство проблем с кожей после депиляции возникает именно из-за них. Это поможет избежать возможных воспалений и облегчит рост новых волос. При этом клетки будут регенирироваться быстрее.

Cалициловая и гликолевая кислота

Эти компоненты обычно добавляют в средства, которые предназначены для борьбы с акне. Кислоты могут содержаться и в косметике для тела, в том числе в кремах и даже гелях для душа. Они помогут предотвратить врастание волос и избежать возможных высыпаний в будущем. При их регулярном использовании проблема «клубничных ног» будет решена.

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