Зачем в кремы от морщин добавляют ингредиент ДМАЭ

Современная индустрия красоты предлагает массу средств и инструментов, позволяющих сохранить молодость и здоровье. "Рамблер" рассказывает об одном из самых спорных косметических ингредиентов — ДМАЭ.

Что это такое

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ДМАЭ (DMAE) — диметиламиноэтанол, или деанол, — органическое вещество, которое часто используется в косметике и пищевых добавках. Считается, что оно работает как нейромедиатор, а значит улучшает работу мозга, укрепляет память, влияет на внимание и интеллект, помогает бороться со стрессом. Также это вещество улучшает усвоение кислорода клетками, возвращает мышцам эластичность и способствует восстановлению после травм. Вообще-то оно естественным образом вырабатывается в организме человека, но может поступать и с пищей. ДМАЭ содержится в лососе, сардинах, анчоусах и других видах жирной рыбы.

Изначально препараты на основе ДМАЭ использовались для лечения болезни Альцгеймера, депрессии, слабоумия и синдрома дефицита внимания. Потом его стали применять в качестве пищевой добавки люди, увлеченные фитнесом. А в нулевые годы было замечено, что у тех, кто принимал препараты с ДМАЭ улучшилось состояние кожи: морщины стали менее выраженными, а овал лица — более четким.

Как работает

Процесс старения, к сожалению, необратим, с возрастом мышцы, в том числе лицевые, начинают страдать от недостатка необходимых для полноценной работы веществ. Важную роль в их слаженной работе играет нервная система. Одно из веществ, отвечающее за передачу нервных имульс, — ацетилхолин, для выработки которого нужен ДМАЭ. Кроме того, это вещество улучшает снабжение клеток кислородом, что также способствует их правильной работе и восстановлению.

В косметических средствах одним из первых это вещество начал использовать врач-дерматолог Николас Перрикон, который создал собственный бренд косметики Perricone MD. Действительно препараты, содержащие ДМАЭ, в том числе инъекционные, позволяли достичь ошеломляющих результатов. Но все оказалось не так просто.

Спорный момент

В 2006 году было проведено исследование, которое показало, что применение инвазивных препаратов с ДМАЭ на протяжении полутора-двух лет приводит к гибели 20-25 процентов фибробластов. Эти клетки отвечают за производство коллагена и фибрина, отвечающих за тонус и упругость кожи.

Препараты, содержащие ДМАЭ, проникали внутрь фибробластов, из-за этого клетки набухали, а кожа, казалось, становилась плотнее, но через некоторое время деление клеток замедлялось, а затем и вовсе прекращалось. То есть видимый эффект обеспечивался повреждением тканей.

Но есть и другое исследование, проведенное лабораторией Johnson&Johnson. Оно показало, то применение геля, содержащего ДМАЭ в контентрации 3 процента, не вызывает гибели фибробластов. Участники наносили гель с ДМАЭ в течение 16 недель. Из них 35 человек продолжили пользоваться препаратом до восьми месяцев. У них также не было отмечено массовой гибели фибробластов.

Что делать

На сегодняшний день не хватает данных исследований, позволяющих сделать окончательный вывод. Но производители косметики в основной своей массе снизили содержание ДМАЭ в своих продуктах. Выбор как всегда остается за потребителем.