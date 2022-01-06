Перечислены способы защитить кожу зимой

Мороз и сухой воздух оказывают влияние на кожу зимой, поэтому в этот период она нуждается в особом уходе, рассказала «Ленте.ру» врач-дерматолог Екатерина Мокина.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Морозный и сухой воздух на улице больше всего влияет на лицо и кисти. А вот в помещении сильнее страдают кожа туловища и конечностей, что приводит к раздражению, шелушению и сухости, отметила дерматолог. Она посоветовала средства для ухода за кожей зимой.

Видео дня

Очищающее средство

Эти средства помогают сохранить гидролипидную мантию кожи, образующую защитный барьер, отметила Мокина и рекомендовала выбирать мягкое и бережное очищающее средство для нейтрального типажа кожи.

Увлажняющее молочко или крем для тела

По словам врача, эти средства предотвращают сухость, раздражение и шелушение кожи, а в зимний период предпочтительнее выбирать молочко или крем для сухой и очень сухой кожи.

Защитный и питательный крем для лица

«Питательный крем важно наносить до выхода на улицу минут за 20-30, а лучше за 40, чтобы он впитался, тогда и он будет эффективно восстанавливать гидролипидную мантию, устранять шелушение и снижать чувствительность кожи даже в самый лютый мороз», — обратила внимание врач.

Бальзам, гигиеническая помада или стик для губ

Эти средства тоже важны, поскольку защищают кожу губ от пересушивания, а также восстанавливают и успокаивают ее, рассказала дерматолог.

Солнцезащитный крем с большим фактором защиты

Не стоит забывать про ультрафиолет, особенно в дни солнечной активности, заметила Мокина. Она посоветовала пользоваться солнцезащитным кремом любителям горнолыжных курортов или долгих прогулок, так как длительное пребывание на солнце даже зимой сказывается на коже.

«В этих средствах по уходу за кожей зимой, как правило, содержится гиалуроновая кислота, натуральные масла, возможно, силикон и глицерин. Глицерин и гиалуронка — это известные увлажняющие компоненты, силиконы защищают нашу кожу от разных внешних раздражителей, предохраняют от обветривания, и кожа становится более мягкой, бархатистой. Масла авокадо, жожоба, карите сохраняют влагу, и это важно для восстановления барьерной функции кожи, образуется как бы пленка, но при этом она дышащая»,

— отметила Мокина.

Врач также порекомендовала отказаться на зимний период от средств по уходу, в которых содержится спирт, так как он еще больше пересушивает кожу. Особенно это касается мужских средств для и после бритья, заметила она. Женщинам дерматолог посоветовала реже применять отшелушивающие скрабы, вместо двух раз в неделю — один.