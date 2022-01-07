Как стандарты красоты убивают женщин

Казалось бы, в двадцать первом пора избавиться от стереотипов, навязанных обществом, и стремится к индивидуальности, но процесс этот не быстрый, особенно когда дело касается красоты. При том что сами стандарты со временем меняются, не измененным остается то, что им все пытаются соответствовать. «Рамблер» постарался разобраться, почему стандарты красоты все еще влияют на умы женщин и чем это опасно.

Фото: Кадр из фильма "Звездная пыль" Кадр из фильма "Звездная пыль"

Кому это выгодно

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Существует несколько версий, объясняющих это явление.

Ничего личного, только бизнес. Индустрия красоты играет на чувстве вины и постоянном стремлении к идеалу. Для решения любой эстетической проблемы предлагается масса решений на любой вкус и кошелек - от кремов до пластических операций. Если у женщины есть деньги, она должна их потратить.

Контроль и подавление. Известная американская писательница, феминистка Наоми Вульф в своей книге «Миф о красоте», ставшей мировым бестселлером, пишет о том, что стандарты красоты используются, как средство подавления и подчинения женщин с целью отвлечь их внимание и силы от собственного развития. Пока женщины страдают от надуманных несовершенств, мужчины меняют этот мир под себя.

Продолжение рода. Молодость и красота в первую очередь свидетельствуют о том, женщина здорова и способна выносить и родить ребёнка. Поэтому женщине, чтобы не остаться одной, создать семью и получить защиту, нужно быть привлекательной для мужчин.

Все вообще можно услышать, что женщина должна нравиться в первую очередь самой себе. Но далеко не все могут по-настоящему разобраться в том, для кого они стараются на самом деле — действительно только лишь для себя или для того, чтобы привлечь потенциального партнера.

Вне зависимости от истинных целей слепое следование стандартам может привести к весьма печальным последствиям.

Расстройство пищевого поведения

В массовом сознании по-прежнему закреплено представление о том, что красивая женщина должна быть стройной. Ради достижения этой цели женщины готовы сидеть на самых жестоких диетах, зарабатывая таким образом всевозможные расстройства пищевого поведения. О здоровой стройности тут говорить уже не приходится. Часто за строгой диетой следует срыв и набор еще большего количества лишнего веса. Разорвать этот порочный круг под силу не каждому. И в итоге кто-то сдаётся и начинает есть все подряд, обвиняя себя в слабости и ещё больше страдая от этого, а кто-то доводит себя до анорексии и полного истощения. Выбраться из такого состояния крайне сложно.

Спортивные травмы

Диеты не работают без спорта — это будет доказывать любой фитнес-тренер, который стремится заработать на индивидуальных тренировках. Далеко не у всех есть время и возможность разобраться во всех тонкостях, хочется просто довериться специалисту. Но бездумные тренировки, стремление взять больший вес, употребление сомнительных фармпрепаратов, потому что тренер плохого не посоветует и все так делают, рано или поздно приводят к разрывам, растяжениям и другим травмам, опущению внутренних органов, нарушению работы гормональной системы и другим серьёзным проблемам.

Преждевременное старение

В какой-то момент женщину перестает радовать отражение в зеркале, и она решает — пора! — и записывается на консультацию к косметологу. Не всем везёт сразу попасть к хорошему специалисту, от ошибок не застрахован никто. К сожалению, так бывает, что косметологом начинает себя называть самоучка, который просто посмотрел ролик в сети, накупил несертифицированных препаратов и начал колоть филеры. Такие эксперименты редко заканчиваются удачно. В лучшем случае морщины возвращаются на свои места, а в худшем состояние после становится много хуже, чем было до.

Осложнения после операций

Женщины во много раз чаще мужчин обращаются к пластическим хирургам. Одной из самых популярных операций остаётся увеличение груди, набирает обороты тренд на внушительные ягодицы. Все эти операции не имеют жизненных показаний и выполняются просто для красоты. Но не всегда импланты приживаются, и не всем женщинам объясняют, что они имеют ограниченный срок годности и через несколько лет их необходимо менять.

Во время и после операции могут развиться осложнения, которые часто требуют долгой реабилитации или повторных хирургических вмешательств. Все это больно бьет по здоровью. При этом многим операция не приносит полного удовлетворения, недовольство собой остаётся, и женщина ложится под нож снова. Некоторые так увлекаются процессом, что перестают быть похожими на себя.

Бодипозитив

Вообще-то идея бодипозитива заключается в принятии собственного тела, каким бы оно не было, и уважении к людям любой комплекции. Но особенно увлеченные ее последователи ударились в противоположную крайность — попустительское отношение к собственному организму.