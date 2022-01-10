Дерматолог назвала главную ошибку при умывании

Врач из Коннектикута (США) назвала главную ошибку, которая допускается при уходе за кожей лица, и удивила подписчиков. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

Дерматолог Николь Кэролайн (Nicole Caroline) разместила в соцсети короткий ролик, в котором заявила, что большинство людей неправильно умываются. По ее словам, ошибка заключается в том, что многие очищают кожу дважды в день.

«Не мойте лицо по утрам если у вас нет прыщей! Пожалуйста, перестаньте это делать!» — прокомментировала она.

В другом видео Кэролайн объяснила, что чрезмерное очищение разрушает естественный барьер кожных покровов, что приводит к возникновению акне, потере упругости и сияния. Она подчеркнула, что по утрам нужно ополаскивать кожу прохладной водой и не использовать при этом специальные средства.