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1 час назад

Дерматолог назвала главную ошибку при умывании

Врач из Коннектикута (США) назвала главную ошибку, которая допускается при уходе за кожей лица, и удивила подписчиков. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

Дерматолог назвала главную ошибку при умывании
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дерматолог Николь Кэролайн (Nicole Caroline) разместила в соцсети короткий ролик, в котором заявила, что большинство людей неправильно умываются. По ее словам, ошибка заключается в том, что многие очищают кожу дважды в день.

«Не мойте лицо по утрам если у вас нет прыщей! Пожалуйста, перестаньте это делать!» — прокомментировала она.

В другом видео Кэролайн объяснила, что чрезмерное очищение разрушает естественный барьер кожных покровов, что приводит к возникновению акне, потере упругости и сияния. Она подчеркнула, что по утрам нужно ополаскивать кожу прохладной водой и не использовать при этом специальные средства.

Ролик Кэролайн стал вирусным и набрал 3,3 миллиона просмотров и 122,8 тысячи комментариев. Пользователи сети поблагодарили ее за рекомендацию. «Спасибо большое! Я обязательно попробую этот метод!», «Ого! Никогда об этом не думала», «Это звучит логично и правильно», «Спасибо! Очень хороший совет», — писали юзеры.

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