Названы продукты, убивающие кожу

Маслова отметила, что в первую очередь надо исключить из своего рациона сахар. Она пояснила, что он может быть причиной морщин и дряблой кожи. Также из рациона необходимо исключить алкоголь, который обезвоживает кожу. Если злоупотреблять спиртным, то на лице у человека появится сосудистая сетка, а также будут преследовать отеки.