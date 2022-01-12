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2 часа назад

Названы продукты, убивающие кожу

Нутрициолог Елена Маслова рассказала о четырех продуктах, которые ухудшают состояние кожи. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы продукты, убивающие кожу
Фото: РамблерРамблер

Маслова отметила, что в первую очередь надо исключить из своего рациона сахар. Она пояснила, что он может быть причиной морщин и дряблой кожи. Также из рациона необходимо исключить алкоголь, который обезвоживает кожу. Если злоупотреблять спиртным, то на лице у человека появится сосудистая сетка, а также будут преследовать отеки.

"Третий враг — глютен: любимые многими булки, багеты и макароны помимо отеков в области щек обещают пигментные пятна и провоцируют развитие розацеа. Ну а прыщи часто вызывают молочные продукты. Многие не усваивают лактозу, что ведет к воспалениям, причем не только на лице, но зачастую на спине и в области декольте"

Многие люди после длинных выходных испытывают проблемы с тем, чтобы вернуться к привычному образу жизни и настроиться на рабочий лад. Диетолог назвала способ наладить питание после праздников.

Красота,Елена Маслова,
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