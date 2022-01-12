«Правило экватора»: какие продукты нельзя есть после 15:00

Диетологи выяснили, что после 15:00 обмен веществ в организме резко замедляется, соответственно, углеводы усваиваются хуже, не расходуются вместе с энергией и откладываются в виде жира. Какими продуктами не стоит злоупотреблять во второй половине дня, что такое «правило экватора» и как оно работает, читайте в материале «Рамблера».
«Правило экватора» основано на биоритмах человека и подразумевает под собой исключение всех потенциально вредных продуктов из рациона после 15:00 часов. Так, диетологи рекомендуют полностью вычеркнуть из меню следующие продукты: хлебобулочные изделия, торты, десерты, выпечку, шоколад, мед (кроме горького) и фрукты. Макароны, в том числе из твердых сортов пшеницы, также плохо усваиваются организмом в вечернее время. Рис и каши тоже желательно есть в первой половине дня. В список запрещенных после 15:00 продуктов по «правилу экватора» попадают и сухофрукты. В них содержится большое количество природного сахара, поэтому их в качестве перекуса лучше употреблять до обеда.
Кроме углеводов диетологи советуют перенести красное мясо, сладкую молочную продукцию и овощи, которые содержат крахмал (картофель, морковь, батат и свеклу), во временной промежуток с 12:00 до 15:00. Крахмал хуже всего усваивается вечером и вызывает избыток инсулина, который блокирует выработку соматотропина – гормона роста, который непосредственно влияет на процессы жиросжигания в организм.
Какие результаты дает «правило экватора»? Отвечая на этот вопрос, диетологи приводят следующую статистику: следуя вышеописанной схеме питания, люди теряют от двух до четырех с половиной килограммов за первые две недели (многое зависит от особенностей организма и вашего веса на момент применения «правила экватора»). Правда, после процесс избавления от лишнего веса может пойти чуть медленнее. Но «правило экватора» работает не столько на скорость, сколько на стабильный результат. Если вы не будете срываться и продолжать питаться, придерживаясь режима, лишние килограммы и сантименты в талии уйдут.