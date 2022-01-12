«Правило экватора»: какие продукты нельзя есть после 15:00

Диетологи выяснили, что после 15:00 обмен веществ в организме резко замедляется, соответственно, углеводы усваиваются хуже, не расходуются вместе с энергией и откладываются в виде жира. Какими продуктами не стоит злоупотреблять во второй половине дня, что такое «правило экватора» и как оно работает, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Мария-Антуанетта " Кадр из фильма "Мария-Антуанетта "

«Правило экватора» основано на биоритмах человека и подразумевает под собой исключение всех потенциально вредных продуктов из рациона после 15:00 часов. Так, диетологи рекомендуют полностью вычеркнуть из меню следующие продукты: хлебобулочные изделия, торты, десерты, выпечку, шоколад, мед (кроме горького) и фрукты. Макароны, в том числе из твердых сортов пшеницы, также плохо усваиваются организмом в вечернее время. Рис и каши тоже желательно есть в первой половине дня. В список запрещенных после 15:00 продуктов по «правилу экватора» попадают и сухофрукты. В них содержится большое количество природного сахара, поэтому их в качестве перекуса лучше употреблять до обеда.

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Кроме углеводов диетологи советуют перенести красное мясо, сладкую молочную продукцию и овощи, которые содержат крахмал (картофель, морковь, батат и свеклу), во временной промежуток с 12:00 до 15:00. Крахмал хуже всего усваивается вечером и вызывает избыток инсулина, который блокирует выработку соматотропина – гормона роста, который непосредственно влияет на процессы жиросжигания в организм.