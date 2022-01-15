Чем опасна популярная маска из Тик-Тока

Новый ролик популярного Тик-Ток блогера @sveta_seliva о том, как сделать эффективную маску из дрожжей и перекиси, набрал больше миллиона просмотров. “Рамблер” узнал у эксперта, не навредит ли бьюти-совет “домашнего косметолога” (как себя сама называет Светлана) ее последовательницам.

Автор ролика предлагает 25 граммов прессованных дрожжей перемешать с одной столовой ложкой перекиси водорода и нанести эту смесь на лицо. Девушка отмечает, что такая маска борется с пигментацией, подсушивает воспаления, матирует кожу, делает ее упругой и напитанной.

Анна Кугук, эксперт в области косметологии, тренер по омоложению и создатель онлайн Академии АнтиЭйдж, предупреждает, что с эффектом домашнего рецепта все не так однозначно:

“Кожа с высыпаниями и акне может отреагировать еще большим воспалением на дрожжи. Для сухой и чувствительной кожи, с куперозом в зоне вокруг глаз использовать данную маску категорически нельзя. Может быть ожог, кожа может стать очень сухой и шелушиться. В основном это подходит только для жирного типа кожи, с использованием не чаще одного раза в неделю. Польза такой маски – снимает жирный блеск, осветляет пигментные пятна”.

Эксперт также поделилась чек-листом, который поможет определить, жирная ли у вас кожа (а значит, можно ли применять маску из дрожжей на себе):

жирная кожа плотная, немного грубая на вид;

ее поры расширены, напоминают апельсиновую корку;

для нее характерны повышенное салоотделение, и, как следствие, жирный блеск по всему лицу;

жирная кожа склонна к появлению камедонов, черных точек, закупорке пор и возникновению угрей;

“Такая кожа всегда доставляет много проблем в любом возрасте, зато не склонна к появлению мелких мимических морщин”, – отмечает Анна Кугук.