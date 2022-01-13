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2 часа назад

Блогерша раскрыла действенный способ отрастить волосы

Блогерша раскрыла простой способ отрастить волосы после их обильного выпадения. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша называла действенный способ отрастить волосы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных в сети кадрах блогерша под именем Австралийская Рапунцель показала процесс создания и нанесения действенного средства, которое способствует активному росту волос. Для этого героиня материала отделила листки розмарина от ветви и прокипятила из в воде в течение десяти минут. Затем она процедила и остудила раствор, переместила в емкость с пульверизатором и распылила его на корни волос.

Блогерша отметила, что его можно оставить на голове на ночь или же смыть минимум через час после нанесения. Также она посоветовала помассировать скальп специальной расческой, чтобы средство лучше впиталось в кожу головы.

Публикация стала вирусной и набрала почти 50 тысяч просмотров. Пользователи сети оценили предложенный лайфхак в комментариях. «Моему отцу это понравится!», «Одобряю этот метод!», «Спасибо», «Вау», «У тебя прекрасные волосы», — писали они.

В декабре Австралийская Рапунцель раскрыла главную ошибку при расчесывании волос. Она заверила зрителей, что их нельзя расчесывать, пока они мокрые.

«В этот момент волосы становятся наиболее хрупкими, поэтому под воздействием расчески они могут стать ломкими»,

— пояснила блогерша.

Красота,
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