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6 часов назад

Роман Старовойт отмечает юбилей

<p style="text-align:justify"><strong>Сегодня, 20 января, исполнилось 50 лет губернатору Курской области Роману Старовойту.</strong></p> <p style="text-align:justify">В адрес главы региона уже поступило поздравление от президента РФ Владимира Путина, который особо отметил &laquo;незаурядные деловые и личные качества, солидный профессиональный опыт&raquo; Романа Старовойта. &laquo;Убеждён, что и впредь, с присущими Вам энергией и настойчивостью, Вы будете эффективно трудиться &ndash; на благо региона и всей России&raquo;, - написал Владимир Путин.</p> <p style="text-align:justify">Присоединяемся к этим словам и искренне желаем Роману Владимировичу здоровья, сил и успехов во всех его начинаниях.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Читайте также:&nbsp;</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong><a href="https://kursktv.ru/48860">На Театральной площади начали разбирать елку</a></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><a href="https://kursktv.ru/48846">Семьям с детьми от трех до семи лет выплатят более 2,4 миллиардов</a></strong></p>

Роман Старовойт отмечает юбилей
Фото: КурскТВКурскТВ
Красота,Роман Старовойт,Владимир Путин,
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