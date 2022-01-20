Роман Старовойт отмечает юбилей

<p style="text-align:justify"><strong>Сегодня, 20 января, исполнилось 50 лет губернатору Курской области Роману Старовойту.</strong></p> <p style="text-align:justify">В адрес главы региона уже поступило поздравление от президента РФ Владимира Путина, который особо отметил «незаурядные деловые и личные качества, солидный профессиональный опыт» Романа Старовойта. «Убеждён, что и впредь, с присущими Вам энергией и настойчивостью, Вы будете эффективно трудиться – на благо региона и всей России», - написал Владимир Путин.</p> <p style="text-align:justify">Присоединяемся к этим словам и искренне желаем Роману Владимировичу здоровья, сил и успехов во всех его начинаниях.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Читайте также: </strong></p> <p style="text-align:justify"> </p> <p style="text-align:justify"><strong><a href="https://kursktv.ru/48860">На Театральной площади начали разбирать елку</a></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><a href="https://kursktv.ru/48846">Семьям с детьми от трех до семи лет выплатят более 2,4 миллиардов</a></strong></p>