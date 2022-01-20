Хирург раскрыл причины популярности пластики

"Поддерживать результат нужно. Я всегда объясняю пациентам, что перенесу их тело на 10-15 лет назад. А дальше они опять предстают перед выбором: прожить те же 10-15 лет в том же режиме, нарушая питание, либо ходить в спортзал и сохранить тело стройным на долгие годы".