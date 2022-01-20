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3 часа назад

Что делать, если у вас опускается лицо

Самым распространенным типом старения среди россиянок является гравитационный тип старения. Косметологи также называют его деформационным. При таком типе старения появляется второй подбородок, нависшим веки, лицо теряет свой контур и как бы начинает "опускаться" вниз. Появляются свисшие щеки, а на лбу и в районе глаз кожа остается натянутой. Многие женщины уверены, что в таком случае помогает только пластическая хирургия, но косметологи уверяют, что делать операции нужно в более позднем возрасте. "Рамблер" рассказывает, почему опускается лицо и что с этим делать.

Что делать, если у вас опускается лицо
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для начала необходимо разобраться с причинами. Эксперты говорят, что ускорить такой тип старения может избыточный вес. Вместе с кожей провисает и подкожно-жировая клетчатка, которая сильнее придавливает кожу и тянет ее вниз. Также среди причин отмечают недостаток коллагена в коже, заболевания сосудов, неврологические заболевания, нарушения в строении позвоночника, заболевания или отсутствие зубов, неправильный уход и неудачные инъекции. Таким образом мы видим, что забота о своем здоровье и правильный уход помогают отсрочить момент, когда ваше лицо начнет опускаться.

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Как правило, первые признаки обвисшего лица могут быть заметны уже к 30-35 годам, в этом возрасте можно начать пользоваться специализированной косметикой и обращаться к профессиональной косметологии. Если не заняться профилактикой в этот момент, то к 55 уже придется обращаться за помощью к пластическим хирургам.

Ведущий пластический хирург, основатель клиники “Время красоты”, Отари Гогиберидзе:

Прежде всего, нужно понимать, что лицо не может не опускаться. Это абсолютно нормальный физиологический процесс, с которым в той или иной степени сталкиваются все. Кожа и мышцы с возрастом теряют тонус и упругость из-за снижения выработки коллагена и эластина, ухудшения питания тканей, и под действием гравитации опускаются вниз. Остановить этот процесс невозможно, но вполне реально замедлить.

Пик опускания лица обычно приходится на период менопаузы, 45-55 лет. В это время все процессы в организме перестраиваются, и на лице эти перемены видны сильнее всего. Если уже образовались глубокие тяжелые складки, заметное нависание щек и век, появились брыли, овал лица “поплыл”, опустился кончик носа, то здесь поможет только пластика. Какие именно операции стоит сделать, зависит от вашей конкретной ситуации. Все стареют по-разному. Если проблемы сконцентрированы в нижней части лица (шея, подбородок, щеки, скулы), можно выбрать эндоскопический лифтинг нижней трети лица и платизмопластику. У многих образовываются заметные мешки и морщины в области век, в этом случае можно подумать о блефаропластике. Комплексно решить все проблемы поможет круговая подтяжка со SMAS-лифтингом.

В более раннем возрасте делать пластику нет смысла. Иногда хирурги советуют сделать подтяжку лица превентивно, в 35-40 лет, но это не разумно. У операции есть определенный “срок годности” - около 15 лет. Соответственно, в 50-55 лет вы получите практически такой же результат, как и без пластики.

Профилактика провисания лица - это в первую очередь работа на сохранение тонуса мышц лица. Сейчас популярны фейсфитнес и массаж, многие пользуются нефритовыми роллерами и скребками гуаша и остаются довольны результатами. Но это меры скорее для успокоения души, чем для реального эффекта.

Для видимых улучшений стоит обратиться к аппаратным методикам. Актуальна микротоковая терапия, многим знакомая по кабинету физиотерапии в районной поликлинике. Косметология использует эту технику с такой же целью - для стимуляции мышц, повышения их тонуса и улучшения питания. Аппаратный LPG-массаж также активизирует обменные процессы в мышцах и повышает тонус. Очень популярен RF-лифтинг - радиоволновая терапия. Эту недорогую процедуру можно делать с 25 лет для профилактики провисания и улучшения качества кожи, борьбы с акне и пигментацией. Около 40 лет можно попробовать аппаратный SMAS-лифтинг. Он воздействует ультразвуковым волнами на глубокий мышечно-апоневротический слой кожи, вызывая более активную выработку коллагена и заметно повышая тонус мышц.

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