Как выглядеть моложе на фото с легкой ретушью

Все мы хотим быть вечно молодыми, однако у времени свои планы. Как обработать фотографию, чтобы сохранить естественную красоту и не прибавить себе лишние годы, “Рамблеру” рассказала Валерия Яськова — ретушер-преподаватель с 9-летним опытом.

Ключевое правило, считает эксперт, обработка должна быть незаметной. Тренд на кардинальные перемены в фигуре или внешности давно ушел в прошлое: ретушь больше не должна менять кадр до неузнаваемости.

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“Главное — вовремя остановиться и не переборщить! Для этого необходимо почаще делать “до/после” в работе и 15-20-минутные перерывы, а также приближать и отдалять кадр”, – делится секретом Валерия.

Что выдает возраст: разбираемся на примере

Валерия Яськова

Морщины и мешки под глазами

“Мне 27 лет, а это значит, что, к сожалению, я уже столкнулась с первыми возрастными проблемами: кольца Венеры на шее, мимические морщины на лбу и под глазами, носогубки и особенно коварные мешки под глазами, которые придают возраст и усталость. Все эти проблемы свойственны многим девушкам”, – анализирует снимок эксперт.

“Почистить” кожу от несовершенств Валерия предлагает с помощью инструмента “точечная восстанавливающая кисть”. Используя технику Dodge&Burn, можно скорректировать зону под глазами, шею и неровности на коже.

Тусклый цвет лица

По мнению эксперта, наличие покраснений в совокупности с бледным тоном кожи придают лицу нездоровый вид и прибавляют возраст:

“Благодаря плагину Camera Raw по работе с цветокоррекцией в самом Adobe Photoshop, я убрала покраснения, добавила немного приятного загара коже, убрала паразитный и болезненный зеленый цвет”.

Улыбка

Легкая цветокоррекция зубов (без эффекта “фаянсового” рта) также придаст свежесть лицу в кадре. Валерия советует обратить внимание на желтый и зеленый цвета в эмали и убрать их. Тогда улыбка сохранит естественный вид, хотя и будет отретуширована.

Макияж и прическа

«Точечная восстанавливающая кисть» поможет аккуратно удалить мелкий мусор с кожи: осыпавшуюся тушь или тени, спутавшиеся реснички;

«Штамп» бережно поправит более крупные дефекты: нежелательную родинку или пигментацию. Закончить обработку снимка следует коррекцией макияжа и прически. Эксперт рекомендует использовать два базовых инструмента Adobe Photoshop:

Если в кадре модель более возрастная, то описанные выше приемы тоже будут полезны. Но использовать их нужно с другой интенсивностью, чтобы не лишить портрет естественности. Так, отмечает Валерия, с помощью техники Dodge&Burn можно убрать морщины (на лбу, шее и под глазами). Но не пытайтесь сделать из возрастной кожи молодую и гладкую:

“Это уже совсем деформирует возрастную природу дамы в кадре. Как видите, сделать естественно и красиво ретушь даже в таком случае возможно”.

То же касается и цветокоррекции волос. Убирать седину у возрастной модели Валерия не советует.

Валерия Яськова