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12 минут назад

Маникюр американок за 7 тысяч ужаснул россиянок

Считается, что лучше всего маникюр делают в России. В европейских странах и в США с услугами в индустрии красоты есть проблема, поэтому российские мастера пользуются большой популярностью.

Переехавшая в Америку с семьей девушка показала, какой маникюр делают себе местные. Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте @sveta_grits_usa.

В ролике россиянка показала фотографии длинный наращенных ногтей с очень ярким дизайном.

"Вся правда об американском маникюре", — подписала видео Светлана Гриц.

В комментариях маникюр типичных американок ужаснул жительниц России:

"Караул"; "Ппц просто. Бедные американские женщины"; "Звериные когти"; "Они ж на скорость работают, а не качество( в Турции ещё хуже делают"; "Печально"; "Кошмар"; "Ндауж...Мода-мода такая штука.."; "Лучше совсем без него, чем с таким", — написали девушки.

Как рассказала блогер, в среднем в американских салонах маникюр с гелевым покрытием стоит 60-100 долларов плюс чаевые (4742—7903 рубля).

"Русские мастера пользуются популярностью в связи с качеством маникюра, у них, как правило, еще дороже — 80-150$", — поделилась россиянка.

Смотрите видео, чтобы узнать, какой маникюр любят женщины в Америке.

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