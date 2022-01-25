Маникюр американок за 7 тысяч ужаснул россиянок

"Караул"; "Ппц просто. Бедные американские женщины"; "Звериные когти"; "Они ж на скорость работают, а не качество( в Турции ещё хуже делают"; "Печально"; "Кошмар"; "Ндауж...Мода-мода такая штука.."; "Лучше совсем без него, чем с таким", — написали девушки.