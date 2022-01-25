«Неприязнь к волосатым ногам кажется естественной, но это не так»

Пользователь портала Reddit под ником @the-4th-survivor выложил пост, который вызвал бурное обсуждение на форуме. Название — «Тот факт, что женские ноги от природы волосатые, — для меня головоломка». По записи непонятно, кто ее автор — мужчина или женщина. Запись набрала 29 тысяч лайков и 4,2 тысячи комментариев.

Пользователь рассуждает, как сильно общество формирует наше представление о приемлемом и неприемлемом, о прекрасном и безобразном.

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@the-4th-survivor: «Моя неприязнь к волосатым ногам у женщин кажется мне такой естественной, но это не так. Это социально навязанное предпочтение.

Если бы я родился до 1900-х годов, все женщины ходили бы с волосатыми ногами, а мужчинам было бы все равно, потому что это было бы нормально.

Мне трудно поверить, что мое предпочтение гладких ног — это социальный конструкт. Потому что так не кажется, но это ведь так. Это заставляет задаваться вопросом — а какие другие составляющие меня, которые я считаю прирожденными, на самом деле не такие».

Комментарии под записью делились на два типа. В первых соглашались: волосы на женских ногах — это нормально, и всегда было нормально, но когда-то почему-то перестало таким быть.

@Melancholia: «Мне нравится, что волосы на женских ногах заставляют сомневаться в реальности социума вообще».

@mariaobrien336: «Я была готова так расстроиться из-за этого поста. Но была приятно удивлена, что вместо „блин, это неестественно, мне нравится так, брейте ноги“ было „боже, какой кошмар! Что еще в женщинах нам нравится из-за того, что это навязывается обществом, а не из-за природы?“.

Я аплодирую тебе, автор. Это то, что женщинам нравится слышать от мужчин. Даже если вы предпочитаете бритые ноги, вы, по крайней мере, уважаете, что не каждая женщина это делает, потому что это неестественно. Открытость — это секси».

@KiryuTrek: «Пару минут назад я думал, как в сериалах/фильмах, где персонаж в затруднительном положении какое-то время, у мужчин часто показывают растительность на лице. Но я не думаю, что КОГДА-ЛИБО видел больше волос на теле женщин в таком сценарии. Как будто это не считается».

@aspenfrank30: «В рекламе женских бритв у женщин нет волос даже до того, как они побреются».

При этом есть явные двойные стандарты: мужчины ходят с волосатыми ногами постоянно, и ни у кого не возникает вопросов.

@Checkered_vanss: «Да, мой брат терпеть не может, когда я хожу по дому в шортах с небритыми ногами. В то время как у него на ногах густой коричневый мех. Автор, никакой ненависти, я просто соглашусь, что это довольно безумно, если подумать. Рада, что ты начинаешь понимать».

@Khoff4488: «Моя девушка не бреет ноги. Сначала это было немного странно для меня. Но ситуация заставила задуматься, почему я считал, что это странно. Я не брею ноги. Почему она должна? Потому что в какой-то момент кто-то решил, что женщины должны? Меня вообще это больше не беспокоит».

Второй тип комментариев — личные истории. Женщины рассказывают о своей стороне проблемы. Даже те, кто понимает и принимает волосы на своем теле, не всегда могут пойти против общества.

@randomna21: «Когда я была моложе, я всегда задавалась вопросом, что со мной не так, ведь мои волосы росли быстрее, чем у женщин по телевизору. И если бы я оказалась на необитаемом острове, я бы выглядела ужасно со своими волосатыми подмышками».

@KiryuTrek: «Я помню, как мне было так стыдно, когда в средней школя я впервые заметила волосы на ногах. Я никогда не видела девушек или женщин с волосами на теле — это казалось таким ненормальным. И я так боялась носить летом что-либо, кроме длинных брюк».

И вообще — разве нет проблем поважнее?

@Mormon_Discoball: «Я медсестра скорой помощи. Количество женщин, которые извиняются за то, что у них волосатые ноги, просто удивляет. Была женщина с торчащей костью из одной ноги, которая извинялась за волосы на другой».

@clever_user_name__: «Как бы глупо это ни звучало, я (женщина) искренне беспокоюсь. Если я когда-нибудь потеряюсь в лесу и меня в конце концов найдут, у меня будет монобровь, усики и волосатое тело. Очевидно, что это будет неважно, но какой-то части меня будет стыдно. И виной этому женщины без волос [на теле] в медиа, которые я смотрела в детстве».