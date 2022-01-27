Блогерша нашла способ мыть голову раз в месяц

Блогерша нашла способ реже мыть голову и поделилась им в социальной сети TikTok. Соответствующие ролики появились на ее странице на платформе.

Пользовательница сети Хейли Каннингем (Haylee Cunningham) регулярно делится советами по поводу ухода за волосами. В одном их них она рассказала, что моет голову всего раз в месяц. Женщина призналась, что начала тренировать волосы, постепенно сократив частоту их мытья. По ее словам, благодаря этому ее локоны выглядят здоровыми, гладкими и сияющими.

Героиня материала объяснила, что в течение месяца наносит на корни сухой шампунь, часто оставляя средство на коже на ночь, чтобы избавиться от жирных волос. В то же время для предотвращения неприятного запаха она распыляет на прическу специальные духи.

«Я пользуюсь только гребнем с широкими зубьями, чтобы не травмировать структуру волос. На такой расческе также остается меньше грязи. И еще один совет — замените привычные наволочки шелковыми или сатиновыми, чтобы не портить качество локонов», — заключила Каннингем.

Публикации юзерши регулярно набирают десятки тысяч просмотров, а самое просматриваемое видео набрало 18 миллионов просмотров. Несмотря на то, что некоторые зрители скептически относятся к методу женщины, большинство благодарят ее за предложенный лайфхак. «Спасибо тебе большое! Это очень полезная информация!», «Я в шоке, правда», «Ты изменила мою жизнь на до и после!», «Гениально! У вас шикарные волосы», «Я так рада, что нашла это видео!», «Ты мне очень помогла!» — писали они.