Врач назвала способы убрать второй подбородок

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что необходимо соблюдать три главных правила, если человек хочет избавиться от второго подбородка. Очень важно следить за питанием, нормой сна и заниматься физическими активностями. Подробнее об этом читайте в нашей новости.
Как сообщила эксперт «Вечерней Москве», следует исключить из рациона жирные продукты.
Эксперт добавила: следует включить в рацион рыбу с запеченными овощами, фрукты и обезжиренные кисломолочные продукты, а также сыр твердых сортов.
Также не стоит пренебрегать кардиотренировками. Подойдут скакалка, прыжки или выпады. Не стоит забывать потреблять питьевую воду, чтобы улучшить активность организма, а также спать не менее восьми часов.