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1 час назад

Специалист объяснила, что поможет убрать второй подбородок

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что необходимо соблюдать три главных правила, если человек хочет избавиться от второго подбородка. Очень важно следить за питанием, нормой сна и заниматься физическими активностями. Подробнее об этом читайте в нашей новости.

Врач назвала способы убрать второй подбородок
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Как сообщила эксперт «Вечерней Москве», следует исключить из рациона жирные продукты.

Эксперт добавила: следует включить в рацион рыбу с запеченными овощами, фрукты и обезжиренные кисломолочные продукты, а также сыр твердых сортов.

Также не стоит пренебрегать кардиотренировками. Подойдут скакалка, прыжки или выпады. Не стоит забывать потреблять питьевую воду, чтобы улучшить активность организма, а также спать не менее восьми часов.

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