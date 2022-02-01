Врач назвала способы убрать второй подбородок

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что необходимо соблюдать три главных правила, если человек хочет избавиться от второго подбородка. Очень важно следить за питанием, нормой сна и заниматься физическими активностями. Подробнее об этом читайте в нашей новости.

Как сообщила эксперт «Вечерней Москве», следует исключить из рациона жирные продукты.

Эксперт добавила: следует включить в рацион рыбу с запеченными овощами, фрукты и обезжиренные кисломолочные продукты, а также сыр твердых сортов.