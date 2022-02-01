В Москве таксист плюнул в клиентку и попытался переехать ее на авто

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В Москве водитель такси проявил агрессию к своей клиентке из-за того, что она воспользовалась кремом для рук во время поездки. Об этом стало известно во вторник, 1 февраля.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», от действий таксиста пострадала девушка по имени Настя. Она заказала машину через известный агрегатор такси. Во время поездки Настя использовала крем для рук. Водителю это не понравилось. Он демонстративно открыл все окна, а после того, как девушка попросила его закрыть их, и вовсе потерял над собой контроль.

Таксист начал оскарблять свою пассажирку и заявил: если ей что-то не нравится — она может заказать машину классом выше.

Когда поездка закончилась, мужчина потребовал Настю выметаться из машины, а затем плюнул в нее и чуть не наехал.

Последний эпизод попал на запись камеры видеонаблюдения.

В сервисе по заказу такси Насте подарили промокод и пообещали отстранить водителя. Девушка написала заявление в правоохранительные органы.