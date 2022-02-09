5 ошибок в мейкапе, которые прибавят вам несколько лет

Мы можем отлично ухаживать за кожей, поддерживая ее в прекрасном состоянии, однако неправильный мейкап может испортить все, чего вы успели добиться уходом. Иногда слишком активные стрелки или плотный тон прибавляют как минимум несколько лет, а вы можете сами этого не замечать. Мы решили собрать самые популярные ошибки в макияже, которые стоит запомнить и никогда больше не допускать.

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Ваш тональный крем слишком темный/светлый

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Резкое отличие цвета тонального средства от цвета кожи — одна из самых частых ошибок, на которые не всегда обращают внимание. Кажется, что крем или эмульсия на один оттенок темнее создаст небольшой эффект загара, но в реальности вы получите довольно странный эффект, особенно если не нанесете средство на шею. Также не стоит выбирать слишком светлое средство в линейке продуктов — вас не спасут даже румяна с корректором, вид будет болезненный. Идеально, если ваш крем будет не слишком плотным и максимально близким к вашему оттенку кожи. Легкая текстура не создаст эффект слоеного пирога и не подчеркнет морщинки и впадинки.

Вы делаете слишком активные «стрелки»

Любимейший акцент в макияже для многих девушек. Здесь важно помнить, что даже в том случае, если вам действительно идут «стрелки», стоит быть максимально аккуратной при их создании. Учитывайте форму глаз, а также время суток. Слишком широкие и длинный хвостики «стрелок» делают взгляд тяжелым и еще больше привлекают внимание к области глаз, так что все морщинки и затемнения вокруг глаз будут в центре внимания.

Акцент на глаза и губы

Важный момент в любом макияже — акцент должен быть только один. К сожалению, некоторые женщины не могут выбрать, что же им хочется подчеркнуть в первую очередь. Визажисты напоминают, что алые губы и насыщенные «смоки» добавят вам как минимум пару лет. Старайтесь чередовать акценты в макияже, особенно если вы создаете дневной образ, а как мы все знаем, дневной свет придает ярким цветам еще больше насыщенности.

Слишком тонкие и темные брови

Мода на естественность держится уже долго, чему мы несказанно рады. Натуральный оттенок брови в сочетании с формой, которой по типу лица подобрал броу-мастер, визуально скинут вам года два, а то и больше. Чего не скажешь о темных тонких бровях. Даже если вы смогли самостоятельно найти свою форму брови, полное закрашивание «тела» брови и неправильно подобранный оттенок сделают лицо уставшим и точно не добавят эффектности взгляду.

Отсутствие румян