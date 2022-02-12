Как отбелить зубы в домашних условиях

Соблюдение только этих правил сделает ваши зубы светлее. А если хочется усилить эффект, можно воспользоваться отбеливающей зубной пастой. Она действует на зубную эмаль при помощи особых компонентов. Это либо абразивы (оксид кремния, дикальцийфосфат) либо химические вещества (перекись водорода или активного кислорода). В результате зубы становятся на один или несколько тонов светлее за счет удаления и осветления окрашенного налета. Такие пасты при постоянном использовании агрессивно действуют на эмаль. Достаточно чистить ими зубы пару раз в неделю. Более ощутимый результат дадут домашние системы для отбеливания. В их составе могут быть отбеливающие полоски либо капы в комплекте со специальным гелем. Основным действующим веществом в таких системах чаще всего является перекись водорода. Домашнее отбеливание можно делать только в том случае, если у вас нет стоматологических проблем. К сожалению, далеко не все системы безопасны. При выборе желательно проконсультироваться со стоматологом. Также важно понимать, что эффект от домашнего отбеливания наступает через 7-10 дней. А весь процесс может занять около месяца. Все же наиболее безопасным и эффективным способом освежить улыбку и сделать зубы на несколько тонов светлее является профессиональное кабинетное отбеливание зубов.

Илья Коробков Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, ортопед, главный врач клиники «Стоматолог-Эксперт»