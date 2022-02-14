Раскрыты секреты молодости китайских женщин

Модные редакторы раскрыли секреты по уходу за кожей, которые помогают жительницам Китая сохранять молодость. Соответствующая подборка появилась на сайте Glamour.

Наиболее популярными процедурами у азиаток являются иглоукалывание и точечный массаж. Согласно материалу, подобные практики помогают вывести токсины из кожи, активизировать выработку коллагена, сделать шрамы менее заметными и облегчить симптомы экземы и псориаза.

Помимо этого, китаянки предпочитают делать лимфодренажный массаж лица нефритовыми роликами и скребками, так как он помогает избавиться от отечности. Кроме того, женщины используют бобы мунг в качестве средства по борьбе с прыщами, герпесом и другими видами воспалений.

Помимо этого, азиатки применяют зеленый чай как успокаивающее средство для кожи. Куркума также пользуется популярностью и является частью ежедневного ухода как отшелушивающее и увлажняющее средство.

По информации издания, для омоложения кожных покровов, а также для ускорения роста волос и их укрепления, китаянки используют отвар из экстракта растения горец многоцветковый, а также рисовую воду. Красные финики и ягоды годжи, в свою очередь, потребляют в пищу ради здоровой и сияющей кожи лица.