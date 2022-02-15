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1 час назад

Модель прогулялась в бикини под снегопадом и вызвала ажиотаж

Диана Товсепова

Английская модель прошла по улицам Нью-Йорка во время снегопада в полуобнаженном виде и вызвала ажиотаж в соцсетях. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Модель прогулялась в бикини под снегопадом и вызвала ажиотаж
Фото: @apolloniallewellyn@apolloniallewellyn

22-летняя модель Аполлония Ллевеллин прогулялась по Нью-Йорку перед посещением шоу в рамках Недели моды. Несмотря на зимнюю погоду, на Аполлонии был лишь черный бикини, слабо закрывающий грудь, и длинный бежевый пуховик нараспашку. Образ девушки дополнили серые кеды, солнцезащитные очки и подвеска в виде креста.

@apolloniallewellyn

«Когда в Нью-Йорке идет снег, у меня есть только одно дело», — подписала фото девушка.

Пользователи соцсети оценили дерзость красавицы-модели в комментариях: «Это легендарно!», «Невероятный снимок», «Лучшее фото из всех, что ты когда-либо делала, так еще в обнаженном виде в центре Нью-Йорка», — высказались они.

Ранее мы писали о модели, которая залезла в сугроб.

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