Странные женские приборы, пугающие мужчин

Названия большинства девайсов для красоты точно вызовут недоумение у мужчин. О существовании многих вещей, которые используют женщины для поддержания молодости, они даже не догадываются. Какие предметы в женских шкафчиках особенно пугают мужчин - читайте в материале "Рамблера".
Маски-массажеры выглядят как инструмент для пыток из фильмов ужасов. Мало кому хотелось бы увидеть внезапно у себя в квартире такое. Но с ее помощью женщины борются со старением. Подобный девайс изобрели для укрепления мышц лица, подтягивания кожи и уменьшения морщин.
Дарсонваль внешне похож на электрическую зубную щетку, но с большим количеством разных насадок. При работе он излучает странный красный свет и издает звуки от электрических разрядов. Дарсонваль работает с помощью импульсного переменного тока . Считается, что он уменьшает жирность кожи, помогает избавиться от прыщей и морщин, а еще ускоряет рост волос. Раньше прибор использовали только в лечебных учреждениях, а сейчас их продают и для самостоятельного проведения косметических процедур.
О предназначении этого предмета многие мужчины не подозревают, разве что очень прогрессивные. Это менструальная чаша - экологичный аналог женским прокладкам и тампонам. Представители мужского пола, узнав о том, как используется эта вещь, очень удивляются.
Эпилятор - наиболее знакомый предмет на женской полочке для мужчин, так как внешне он похож на привычную им электробритву. Но то, что женщины способны терпеть столько боли ради отсутствия волос на теле, не укладывается в их голове.