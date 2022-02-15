Странные женские приборы, пугающие мужчин

Названия большинства девайсов для красоты точно вызовут недоумение у мужчин. О существовании многих вещей, которые используют женщины для поддержания молодости, они даже не догадываются. Какие предметы в женских шкафчиках особенно пугают мужчин - читайте в материале "Рамблера".

Маска-массажер

Gezatone

Маски-массажеры выглядят как инструмент для пыток из фильмов ужасов. Мало кому хотелось бы увидеть внезапно у себя в квартире такое. Но с ее помощью женщины борются со старением. Подобный девайс изобрели для укрепления мышц лица, подтягивания кожи и уменьшения морщин.

Дарсонваль

Дарсонваль внешне похож на электрическую зубную щетку, но с большим количеством разных насадок. При работе он излучает странный красный свет и издает звуки от электрических разрядов. Дарсонваль работает с помощью импульсного переменного тока . Считается, что он уменьшает жирность кожи, помогает избавиться от прыщей и морщин, а еще ускоряет рост волос. Раньше прибор использовали только в лечебных учреждениях, а сейчас их продают и для самостоятельного проведения косметических процедур.

Менструальная чаша

О предназначении этого предмета многие мужчины не подозревают, разве что очень прогрессивные. Это менструальная чаша - экологичный аналог женским прокладкам и тампонам. Представители мужского пола, узнав о том, как используется эта вещь, очень удивляются.

Эпилятор