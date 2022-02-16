В 2020 году египетский диетолог Халид Юсеф доказал эффективность египетской диеты. В ее основе лежит употребление орехов за полчаса до еды. Как утверждал специалист, этот метод способствует не только похудению, но и уменьшению жирового слоя на животе.

Блогерша @chestnogovory не согласна с тем, что египетская диета на самом деле эффективна. Своим мнением она поделилась в своем TicTok-аккаунте.

Девушка отрицает сам факт существования египетской диеты. По ее словам, в Древнем Египте был дефицит продуктов, а значит люди не страдали от лишнего веса — его просто не было. Блогерша утверждает, что истории похудения египтян не более, чем мифы, выдуманные маркетологами.