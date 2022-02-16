Фитнес-блогер сбросила 142 килограмма и попала в больницу

31-летняя фитнес-блогер Лекси Рид из американского штата Индиана, всего за два года сбросившая 142 килограмма, попала в больницу с недостаточностью внутренних органов. Об этом сообщает издание People.

Фото: @fatgirlfedup @fatgirlfedup

Как рассказал супруг Рид, несколько недель назад она почувствовала себя очень плохо.

«Я решил отвезти Лекси в больницу, где мне сообщили, что ее органы стали отказывать, — вспоминает он. — Она могла умереть, если бы не была вовремя доставлена в больницу».

Рид пять дней провела в медикаментозной коме и смогла вернуться домой лишь спустя месяц после госпитализации. Она по-прежнему не может ходить и нуждается в диализе, сообщает Today. По ее словам, причина болезни пока не выяснена, но она не связана с COVID-19.

Чтобы покрыть медицинские расходы, составившие 200 тысяч долларов (15 миллионов рублей), Рид объявила сбор средств на платформе для пожертвований GoFundMe.