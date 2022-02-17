Российская модель после пластики лишилась возможности улыбаться и моргать

Российская модель сделала пластическую операцию, которая привела к страшным последствиям. Ее историю рассказали на РЕН ТВ.

Фото: @uliyatarasevich @uliyatarasevich

В частности, россиянка Юлия отправилась в сочинскую клинику Skin-Expert в Сочи, с целью сделать несколько косметологических процедур у врача Андрея Комарова.

@uliyatarasevich

На приеме у специалиста женщина объяснила, что хочет избавиться от брылей. Специалист предложил решить проблемы операционным методом.

Для операции женщина отправилась в клинику «Медист» в Краснодаре. Там Комаров совместно с главным хирургом медицинского центра Омаром Халедом провел Юлии круговую блефаропластику и подтяжку средней зоны лица.

Женщина рассказала, что после операции полностью лишилась мимики и теперь не может улыбаться и моргать.

Telegram-канал Mash

Кроме того, после операции она стала ощущать сильное давление на веки и голову.

«Самым страшным для меня является то, что я не могу зажмуриться и улыбнуться», — пожаловалась она в интервью Telegram-каналу Mash, добавив, что врачи не признают свою ошибку.