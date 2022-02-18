5 способов выглядеть дорого без лишних трат

Распространено убеждение, что для того, чтобы выглядеть "миллион долларов", обязательно вкладывать в свою внешность очень большие суммы. Но на самом деле, если чувство вкуса и знание меры отсутствуют, все эти траты становятся бесполезны.

Впрочем, верно и обратное — выглядеть "дорого" можно и без особых вложений, но нужно подойти к этому с умом, тогда все непременно получится. В материале "Рамблера" рассказываем, как произвести правильное впечатление и выглядеть шикарно, не увеличивая размер привычных трат.

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Следите за модными трендами

Красота — в деталях и в правильном использовании современных тенденций. Например, телесные колготки с глянцевым блеском давно вышли из моды. Достаточно заменить их на черные матовые колготки, чтобы освежить образ и сделать его более современным.

Если же мероприятие и подобранная одежда обязывают надеть колготки в тон кожи, выбирайте матовые телесные колготки с невысокой плотностью.

С осторожностью подходите к наращиванию ресниц

"Дорогой" образ всегда подразумевает лаконичность и естественность. Особенно, когда дело касается непосредственно внешности и уходовых процедур. Если вы не представляете свою жизнь без наращивания ресниц, выбирайте объемы, близкие к естественному — откажитесь от пушистых 5D-вееров, это сильно "дешевит" образ.

Маникюр

Отдавайте предпочтение нюдовым цветам или однотонному спокойному покрытию. В тренде также матовый топ, который может добавить изысканности и лаконичности тем цветам, которые в глянцевом покрытии смотрятся агрессивно.

Окрашивание волос

Со всей серьезностью подойдите к выбору мастера, которому доверяете свои волосы. Помните, несмотря на то, что хорошие материалы не могут идти по дешевой цене, переплачивать за марку совсем не обязательно. Хороший мастер поможет подобрать подходящие вам средства и сможет поддерживать красоту шевелюры с минимумом затрат. Отталкивайтесь от природных оттенков, которые подходят вашему типу кожи и цвету глаз. Стрижку нужно выбирать так, чтобы ее было просто поддерживать в домашних условиях. В этом всем поможет грамотный специалист.

Тщательно составьте гардероб

Составьте себе капсулу из хороших качественных вещей для ежедневной носки, официальный и торжественный образ, спортивный костюм, а также парочку комлектов из комфортных оверсайз-худи и штанов. Подберите к этим образам подходящие сумки и рюкзаки.

Избегайте подделок, если дорогие бренды не по карману. Марка — не синоним качества, зачастую это просто имя. Лучше предпочесть ноунейм-бренды, чем выбирать подделки.

Обратите внимание на состав ткани, натуральные, как правило, более износостойки, чем одежда из синтетики или с ее примесью.