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1 час назад

МакSим рассказала о предательстве близких во время ее болезни COVID-19

runews24.ruиещё 1

МакSим рассказала о предательстве близких во время ее болезни COVID-19
Фото: runews24.rurunews24.ru

Полгода назад МакSим находилась между жизнью и смертью: медики чудом смогли вернуть из комы певицу, сраженную COVID-19. Период восстановления для исполнительницы хита «Знаешь ли ты» был очень сложным, также добавляли негатива и близкие люди.

В беседе с журналистами Пятого канала МакSим призналась, что очень рассчитывала на людей, с которыми общалась практически всю свою жизнь. Однако их волновало не столько здоровье артистки, столько ее нажитое имущество.

«Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла», - поведала МакSим.

Певица удалила 90% своих контактов, когда пришла в себя.

Из-за тяжелых последствий COVID-19 и длительного пребывания в коме МакSим временно не может выступать на сцене, так как у нее нет физических сил. Однако надежду на полное восстановление знаменитость не теряет.

«Я сейчас занимаюсь вокалом, заново учусь петь», - отметила МакSим.

По ее словам, коронавирус не прошел для бесследно: легкие восстанавливаются с трудом. Кроме того, поп-звезде пока запрещено летать.

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