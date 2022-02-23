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3 часа назад

Как россиянки-близняшки покорили соцсети

Мира Маркина

Близняшки Анна и Кристина из Ростова-на-Дону прославились в социальных сетях благодаря своей гибкости, красоте и музыке. Девушки не отходят друг от друга. Они вместе работают диджеями, вместе отдыхают и всегда вместе фотографируются.

1/7 Близняшки Анна и Кристина из Ростова-на-Дону прославились в социальных сетях благодаря своей гибкости, красоте и музыке.
Фото: djtwins_official
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2/7 Девушки не отходят друг от друга. Они вместе работают диджеями, вместе отдыхают и всегда вместе фотографируются.
Фото: @djtwins_official
3/7 Анна и Кристина родились в 1990 году.
Фото: @djtwins_official
4/7 С детства они занимались гимнастикой, а когда выросли, связали свою жизнь с музыкой и моделингом.
Фото: @djtwins_official
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5/7 Свои выступления за пультом Dj's Twins.дополняют гимнастическими трюками.
Фото: @djtwins_official
6/7 В диджейской карьере девушки довольно популярны. Они сотрудничают с телеканалом "МУЗ-Тв", "Новой Волной", "Жарой" и "Формулой 1".
Фото: @djtwins_official
7/7 Как на работе, так и в свободное время Анна и Кристина носят одинаковую одежду, делают одинаковые прически и даже татуировки.
Фото: @djtwins_official

Анна и Кристина родились в 1990 году. С детства они занимались гимнастикой, а когда выросли, связали свою жизнь с музыкой и моделингом. Свои выступления за пультом Dj's Twins.дополняют гимнастическими трюками. В диджейской карьере девушки довольно популярны. Они сотрудничают с телеканалом "МУЗ-Тв", "Новой Волной", "Жарой" и "Формулой 1". Россиянки выступают не только в России, но и за границей.

Большинство близняшек и близнецов стараются быть непохожими друг на друга. Кристина и Анна - наоборот. Они носят одинаковую одежду, делают одинаковые прически и даже татуировки. Незнающий девушек человек вряд ли сможет отличить их друг от друга.

Фотографии россиянок-близняшек смотрите в галерее "Рамблера".

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