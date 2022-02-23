Как россиянки-близняшки покорили соцсети

Близняшки Анна и Кристина из Ростова-на-Дону прославились в социальных сетях благодаря своей гибкости, красоте и музыке. Девушки не отходят друг от друга. Они вместе работают диджеями, вместе отдыхают и всегда вместе фотографируются.

Как на работе, так и в свободное время Анна и Кристина носят одинаковую одежду, делают одинаковые прически и даже татуировки.

С детства они занимались гимнастикой, а когда выросли, связали свою жизнь с музыкой и моделингом.

Анна и Кристина родились в 1990 году. С детства они занимались гимнастикой, а когда выросли, связали свою жизнь с музыкой и моделингом. Свои выступления за пультом Dj's Twins.дополняют гимнастическими трюками. В диджейской карьере девушки довольно популярны. Они сотрудничают с телеканалом "МУЗ-Тв", "Новой Волной", "Жарой" и "Формулой 1". Россиянки выступают не только в России, но и за границей.