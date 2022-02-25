Блогерша отказалась от мытья головы на три недели и удивилась результату

Популярная фитнес-блогерша Хэйли Мэдиган (Hayley Madigan) отказалась от мытья головы на три недели и рассказала подписчикам об удивившем ее результате. На сторис, которые появились в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание в Daily Star.

Фото: @hayleymadiganfitness @hayleymadiganfitness

В одном из своих постов женщина, на которую в соцсети подписаны около полумиллиона человек, рассказала об эксперименте, в рамках которого она решила отказаться от уходовых средств для волос: Мэдиган перестала пользоваться шампунем во время мытья головы на 22 дня.

«Честно говоря, теперь мои локоны выглядят потрясающе. Я никогда не отказывалась от шампуня на столь длительное время, но и мои волосы никогда не выглядели лучше, чем сейчас»,

— призналась она.

Блогерша также приложила фото своей прически, которая выглядит свежей и объемной.

@hayleymadiganfitness