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18 часов назад

Женщина с волосами до пола раскрыла странные просьбы мужчин в соцсетях

Lenta.ru

Польская блогерша с волосами до пола раскрыла странные просьбы мужчин в социальных сетях. Ее историю приводит Daily Star.

Женщина с волосами до пола раскрыла странные просьбы мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

35-летний косметолог Малгоржата Кульчик (Malgorzata Kulczyk), которую прозвали настоящей Рапунцель из-за длины волос, рассказала, что начала отращивать локоны в семь лет и с того момента ни разу не стриглась. Отмечается, что ей удалось добиться полутораметровых волос с помощью правильного ухода. В частности, она регулярно наносит на них масла.

Героиня материала призналась, что ее необычный внешний вид часто привлекает лишнее мужское внимание. Так, например, благодаря прическе она заработала аудиторию в 15 тысяч человек в Instagram. По словам женщины, она постоянно сталкивается с непристойными посланиями незнакомцев в личных сообщениях, которые, в частности, просят понюхать ее волосы.

В декабре австралийская Рапунцель раскрыла две распространенные ошибки при мытье волос. Она предупредила зрителей, что нельзя наносить шампунь сразу на корни. По ее словам, продукт следует сначала растереть в ладонях и только после этого распределить по всей длине.

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