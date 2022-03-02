Назван самый популярный дизайн татуировок в 2022 году

Так, в 2022 году широкую популярность обрел стиль foliage tattoos ("татуировки-листья"). Он, в свою очередь, предполагает нанесение на кожу тату, имитирующих листья деревьев и цветов, а также лианы, траву, эвкалипт, шалфей и листву лимонного дерева. Обычно эскизы рисуют таким образом, чтобы они опоясывали руку или ногу.