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9 часов назад

Назван самый популярный дизайн татуировок в 2022 году

Мария Иглина

Журналисты Forbes назвали татуировки в виде листьев самыми модными в 2022 году. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

Назван самый популярный дизайн татуировок в 2022 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, в 2022 году широкую популярность обрел стиль foliage tattoos ("татуировки-листья"). Он, в свою очередь, предполагает нанесение на кожу тату, имитирующих листья деревьев и цветов, а также лианы, траву, эвкалипт, шалфей и листву лимонного дерева. Обычно эскизы рисуют таким образом, чтобы они опоясывали руку или ногу.

Сеульский художник Юн Гонхи, известный как Zee Tattoo, заявил, что foliage tattoos — это современная интерпретация культовых цветочных татуировок. Мужчина рекомендует отдавать предпочтение тонким линиям и аккуратным изображениям. Они подойдут для размещения на любой части тела.

Ранее стало известно о странных женских приборах, которые пугают мужчин.

Красота,
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