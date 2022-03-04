Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+7° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
1 час назад

Какой маникюр — самый долговечный

Стелла Шмель

Если вы не сторонница праздного подхода и эффектного появления, то маникюр следует выбирать, исходя из практичности и долговечности. В материале "Рамблера" рассказываем, какой маникюр пройдет с вами огонь, воду и медные трубы.

Какой маникюр — самый долговечный
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Длина

Первым делом выбираем длину. Срезаем максимум, какой только возможно. Без сожалений. Наличие длины - это карт-бланш вашему ногтю для того, чтобы иметь возможность сломаться в самый не подходящий на тот момент. А что может быть более раздражительным, чем небольшая трещина сбоку? Правильно, отказываемся от длины в пользу практичности и удобства носки.

Форма

Если хотите носить маникюр действительно долго, забудьте про форму "мягкий квадрат". Плавно скругленные края имеют меньше вероятности сломаться, выбирайте форму миндалевидную или овальную, и будет вам счастье!

Стразы

Тут все ясно: никаких страз. Без вариантов. Даже если очень-очень хочется. Сюда же любые выступающие объемные украшения. Сломается на "раз-два". Никакой практичности, а нам нужна именно она.

Дизайн и цвет

Универсальность - наше главное подспорье. Отдавайте предпочтение однотонному маникюру и нюдовым цветам.

Если все же хочется яркости, выбирайте классику - белый, красный или черный.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители