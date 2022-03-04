Какой маникюр — самый долговечный

Если вы не сторонница праздного подхода и эффектного появления, то маникюр следует выбирать, исходя из практичности и долговечности. В материале "Рамблера" рассказываем, какой маникюр пройдет с вами огонь, воду и медные трубы.

Длина

Первым делом выбираем длину. Срезаем максимум, какой только возможно. Без сожалений. Наличие длины - это карт-бланш вашему ногтю для того, чтобы иметь возможность сломаться в самый не подходящий на тот момент. А что может быть более раздражительным, чем небольшая трещина сбоку? Правильно, отказываемся от длины в пользу практичности и удобства носки.

Форма

Если хотите носить маникюр действительно долго, забудьте про форму "мягкий квадрат". Плавно скругленные края имеют меньше вероятности сломаться, выбирайте форму миндалевидную или овальную, и будет вам счастье!

Стразы

Тут все ясно: никаких страз. Без вариантов. Даже если очень-очень хочется. Сюда же любые выступающие объемные украшения. Сломается на "раз-два". Никакой практичности, а нам нужна именно она.

Дизайн и цвет

Универсальность - наше главное подспорье. Отдавайте предпочтение однотонному маникюру и нюдовым цветам.