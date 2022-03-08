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2 часа назад

Врач рассказала, как правильно сушить волосы

Газета.RuГазета.Ru

Дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Мария Проскурина рассказала, как правильно сушить волосы феном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Врач рассказала, как правильно сушить волосы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам специалиста, многие женщины неправильно сушат волосы, что приводит к пересушиванию кожи головы, а затем к перхоти.

"Не стоит сушить волосы, приставив фен вплотную: 15-20 сантиметров - вот расстояние, на котором нужно работать феном. Для здоровых волос достаточно температурного режима 70-80 градусов", - заметила Проскурина.

По ее словам, естественная сушка пойдет волосам на пользу, однако таким образом добиться красивой укладки не всегда выйдет - например, пористые волосы без сушки феном могут выглядеть тусклыми и пушащимися. С другой стороны, перегревание волос феном также может придавать им неухоженный вид.

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