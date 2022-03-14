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21 минуту назад

Назван самый модный цвет волос 2022 года

Lenta.ruLenta.ru

Модные редакторы назвали самое трендовое окрашивание 2022 года. Соответствующую информацию публикует журнал Glamour.

Назван самый модный цвет волос 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно материалу, в нынешнем сезоне обретет широкую популярность блонд с рыжим подтоном. По словам звездного парикмахера и креативного директора компании Evo Hair Тома Смита, плюсом упомянутого окрашивания является тот факт, что оттенок с медными и розовыми переливами подходит любому цвету кожи.

«Вне зависимости от того, светлые у вас волосы или темные, придание прядям такого мягкого и теплого цвета не займет у вашего парикмахера много времени», — заверил эксперт и добавил, что обладательницы подобного окрашивания будут выделяться из толпы, привлекая внимание.

Красота,Том Смит,
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