Назван самый модный цвет волос 2022 года

Модные редакторы назвали самое трендовое окрашивание 2022 года. Соответствующую информацию публикует журнал Glamour.
Согласно материалу, в нынешнем сезоне обретет широкую популярность блонд с рыжим подтоном. По словам звездного парикмахера и креативного директора компании Evo Hair Тома Смита, плюсом упомянутого окрашивания является тот факт, что оттенок с медными и розовыми переливами подходит любому цвету кожи.
«Вне зависимости от того, светлые у вас волосы или темные, придание прядям такого мягкого и теплого цвета не займет у вашего парикмахера много времени», — заверил эксперт и добавил, что обладательницы подобного окрашивания будут выделяться из толпы, привлекая внимание.