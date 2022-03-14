Назван самый модный цвет волос 2022 года

«Вне зависимости от того, светлые у вас волосы или темные, придание прядям такого мягкого и теплого цвета не займет у вашего парикмахера много времени», — заверил эксперт и добавил, что обладательницы подобного окрашивания будут выделяться из толпы, привлекая внимание.