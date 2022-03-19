Можно ли ослепнуть от филлеров

Со всех сторон мы слышим о том, что нужно научиться принимать себя и свое тело, но далеко не каждый готов и способен пойти по этому пути. Человек нерешительный по натуре продолжит страдать от недовольства собственной внешностью, другие же обратятся за помощью к косметологии.

Фото: Кадр из сериала "Город хищниц" Кадр из сериала "Город хищниц"

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты и других субстратов давно и прочно вошли в арсенал врачей-косметологов. Кажется, что это самый простой и доступный способ изменить внешность, ведь речь идет об инъекции, а не целой операции, которая выполняется под наркозом. Но это опасное заблуждение. "Рамблер" выяснил, в чем здесь подвох. Одним из осложнений после введения филлеров может стать слепота. Как такое возможно?

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На лице есть зоны повышенного риска — это нос и переносица, большая часть случаев развития слепоты возникла после введения филлеров в эту зону. Например, при коррекции спинки носа. Косметологи не всегда работают в этой зоне под контролем УЗИ. В особую группу риска входят люди, у которых уже были операции на носу и переносице.

Анатомия этой зоны является одной из самых сложных и непредсказуемых. Основными рискованными анатомическими образованиями являются дорсальная артерия носа и угловая артерия. Эти образования не имеют дополнительных коллатералей, и введение филлеров эти зоны чревато тромбозом.



Но страшен не только тромбоз этих артерий, но и последствия в виде некроза мягких тканей носа. Важно, что продолжением одной из артерий является артерия сетчатки, и основной риск возникновения слепоты связан непосредственно с инъекциями в нос филлеров на основе гиалуроновой кислоты или других субстратов.



Введение препарата с помощью канюли страхует нас, к сожалению, не всегда. У некоторых пациентов возможна такая анатомическая особенность, как хрупкость сосудистой стенки. И если врач работает достаточно агрессивно, даже с помощью тупоконечной канюли можно создать ту травму, которая посредством приведения филлеров повлечет за собой эмболизацию или закрытие просвета сосудов и, соответственно, невозможность питания тканей. Отари Гогиберидзе Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время Красоты»

Раньше специалисты полагали, что введение препарата с помощью канюли более безопасно, но практика показала иное. Если игла или канюля попадает в просвет сосуда, то филлер может по системе сосудов проникнуть в центральную артерию сетчатки.

Также мы можем говорить о таком неприятном продолжении артерии, как ее переход в артерию сетчатки. В случае нарушения кровоснабжения этой зоны ей неоткуда больше взять питательных веществ, чтобы поддержать жизнеспособность сетчатки.



После уже проведенной ринопластики работать филлерами в проекции спинки носа категорически небезопасно, и последствия, которые возникают вследствие этого, невозможно исправить. Павленко Татьяна Яковлевна Врач-дерматолог, косметолог, международный тренер по аппаратным и инъекционным методикам