Можно ли ослепнуть от филлеров

Со всех сторон мы слышим о том, что нужно научиться принимать себя и свое тело, но далеко не каждый готов и способен пойти по этому пути. Человек нерешительный по натуре продолжит страдать от недовольства собственной внешностью, другие же обратятся за помощью к косметологии.
Филлеры на основе гиалуроновой кислоты и других субстратов давно и прочно вошли в арсенал врачей-косметологов. Кажется, что это самый простой и доступный способ изменить внешность, ведь речь идет об инъекции, а не целой операции, которая выполняется под наркозом. Но это опасное заблуждение. "Рамблер" выяснил, в чем здесь подвох. Одним из осложнений после введения филлеров может стать слепота. Как такое возможно?
На лице есть зоны повышенного риска — это нос и переносица, большая часть случаев развития слепоты возникла после введения филлеров в эту зону. Например, при коррекции спинки носа. Косметологи не всегда работают в этой зоне под контролем УЗИ. В особую группу риска входят люди, у которых уже были операции на носу и переносице.
Раньше специалисты полагали, что введение препарата с помощью канюли более безопасно, но практика показала иное. Если игла или канюля попадает в просвет сосуда, то филлер может по системе сосудов проникнуть в центральную артерию сетчатки.
В мире пока нет случаев излечения слепоты, возникшей в результате введения филлеров. Поэтому прежде чем решиться на коррекцию носа с помощью филлера, необходимо тщательно взвесить все возможные риски и принять ответственное решение. Стоит проконсультироваться с несколькими специалистами, которые, возможно, смогут предложить другие пути коррекции.