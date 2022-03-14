Что нельзя делать с жирной кожей: видео

Каждому типу кожи требуется свой уход. В зависимости от ее особенностей подбираются и средства, и методы (и частота применения первых двух). Тому, какими действиями обладательницы жирной кожи могут навредить себе, рассказала Валерия Гангрская, специалист по комплексному уходу за лицом. Видео размещено в TikTok-аккаунте Валерии @basic_skincare.

Одна из частых ошибок, которые допускают девушки и женщины – использование неправильных средств. Жирную кожу нельзя пересушивать, отмечает эксперт. Поэтому средства со спиртом следует исключить из ухода.

А вот бояться косметики с маслами не стоит. Правильно подобранные, некомедогенные масла улучшат состояние кожи.

Горячая вода разрушает естественный липидный барьер. Жирная кожа и так характеризуется более интенсивной работой сальных желез. А умывание горячей водой активизирует этот процесс в разы.