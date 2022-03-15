Недорогие процедуры, которые помогут привести себя в порядок

«Часто девушки сталкиваются с тем, что коже не хватает увлажнения и питания. Уходовые средства с такими проблемами не могут справиться на 100%, поэтому я бы вам рекомендовала ряд процедур, которые необходимы каждой девушке в конце зимы.



Биоревитализация. Это интенсивное увлажнение кожи с гиалуроновой кислотой с помощью подкожного введения препаратов. Благодаря этой процедуре заметно улучшается внешний вид кожи, замедляется старение и разглаживаются морщины.



Мезотерапия — внутрикожное введение мезококтейлей из препаратов, которые содержат гиалуроновую кислоту, витамины и микроэлементы. Данная процедура поможет поработать над увлажнением кожи, придать ей дополнительное сияние.



Курс микротоковой терапии — один из видов физиотерапии, цель которого является омоложение кожи при помощи импульсного тока. Микротоки помогут кожу сделать более упругой, а также помогут в борьбе с отечностью.



Пилинги. Пока еще нет активного солнца, можно делать пилинги, которые помогут обновить кожу, придать ей сияние и сделать более ровный тон лица. Стоит отметить, что глубокие пилинги делать не стоит, дабы не травмировать кожу. Лучше отдать предпочтение легким пилингам.



Курс массажа лица. Самое время пройти курс миофасциального или букального массажа. Данные массажи помогут проработать мимические и жевательные мышцы лица. Благодарю массажу кожа станет более эластичной и подтянутой.



Чистка лица. Чтобы встретить весну со свежим цветом лица, можно сделать чистку лица. Данная процедура показана каждой девушке.



И, конечно, важным моментом весной является защита от солнца. С каждым днем ультрафиолетовый индекс становится выше, поэтому о защите кожи уже пора задуматься, если, конечно, вы не хотите получить нежелательную реакцию кожи в виде пигментации».



Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики