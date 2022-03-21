Чем опасен шугаринг

Для проведения такой процедуры, как шугаринг, необходимо, чтобы у мастера-специалиста было образование в данной сфере.



Я считаю, что шугаринг должны выполнять косметологи-эстетисты. Именно эти специалисты проходят при обучении основы использования септиков, антисептиков и так далее.



К сожалению, в современной косметологии очень большое количество специалистов, которые получили знания из общедоступных, открытых источников и не получили соответствующего образования.



При проведении данной процедуры должны строго соблюдаться требования безопасности. Шугаринг девушки часто делают в зоне глубокого бикини, где есть и слизистые оболочки, а это значит, что все должно быть выполнено с использованием одноразовых и стерильных инструментов и материалов. Строго запрещено, чтобы инструменты контактировали с частями тела других пациентов.



Если мы говорим про пасту для шугаринга, то перед использованием она должна отливаться в отдельную банку для каждого пациента. Шпатель, которым берется паста, должен быть одноразовым, а если это металлический шпатель, то он должен обрабатываться в сухожаре, как медицинский инструмент. Это очень важно.



Бывает такая ситуация, что у мастера стоит большая банка с сахаром. Он берет шпатель, погружает его в банку, наносит пасту на ту или иную зону. Шпатель соприкасается с кожей и слизистыми. Это может привести к риску занесения инфекций, передаваемых через кожный покров или через слизистые оболочки. Если мастер использует неодноразовый шпатель, то после первого использования он вновь погружает инструмент в общую банку с пастой, на котором остались биологические жидкости, бактерии и так далее. При каждом погружении в банку должен использоваться новый шпатель.



При нанесении пасты картриджем или роликом (если мы говорим про воск), инструменты должны быть одноразовыми. Но почему-то многие специалисты используют их для нескольких клиентов или вообще один на весь день.



Также мы знаем, что в зоне бикини и подмышек часто появляются биологические выделения (пот и другие). Некоторые мастера не используют шпатель, а берут пасту руками. Тут происходит то же самое, что при использовании одного шпателя.



Есть еще такой миф: «Сахар — это консервант, а значит служит в роли антисептика». Но это не так. Сахар не уничтожает микробы, наоборот — в этой среде могут размножаться различные вирусы, например, гепатит, генитальный вирус, вирус папилломы человека и другие. В теплой среде размножение происходит от 16 часов до нескольких суток.



Для справки: микробы гепатита погибают при температуре 120 градусов. Поэтому мы говорим о важности использования сухожара и стерилизации инструментов.



Что касается ВИЧ, то заражение при шугаринге или восковой эпиляции маловероятно.



Для того, чтобы не заразиться, необходимо соблюдать следующие условия:



1. Должна быть всегда индивидуальная паста, индивидуальный шпатель;

2. Инструменты должны быть либо одноразовыми, либо обработанными в сухожаре;

3. Мастер должен использовать стерильные салфетки, перчатки и другие материалы.



Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики