Чем опасен шугаринг

Гладкая кожа — это приятно. Но природа почему-то думает иначе, а нам ничего не остается, как бороться с лишней растительностью на теле. В ход идут любые доступные средства, в частности удаление волос с помощью сахарной пасты. Этот способ многим подходит по разным причинам, тем не менее не стоит забывать об осторожности. Чем может быть опасен шугаринг, "Рамблеру" рассказывает эксперт.
Для проведения такой процедуры, как шугаринг, необходимо, чтобы у мастера-специалиста было образование в данной сфере.
Я считаю, что шугаринг должны выполнять косметологи-эстетисты. Именно эти специалисты проходят при обучении основы использования септиков, антисептиков и так далее.
К сожалению, в современной косметологии очень большое количество специалистов, которые получили знания из общедоступных, открытых источников и не получили соответствующего образования.
При проведении данной процедуры должны строго соблюдаться требования безопасности. Шугаринг девушки часто делают в зоне глубокого бикини, где есть и слизистые оболочки, а это значит, что все должно быть выполнено с использованием одноразовых и стерильных инструментов и материалов. Строго запрещено, чтобы инструменты контактировали с частями тела других пациентов.
Если мы говорим про пасту для шугаринга, то перед использованием она должна отливаться в отдельную банку для каждого пациента. Шпатель, которым берется паста, должен быть одноразовым, а если это металлический шпатель, то он должен обрабатываться в сухожаре, как медицинский инструмент. Это очень важно.
Бывает такая ситуация, что у мастера стоит большая банка с сахаром. Он берет шпатель, погружает его в банку, наносит пасту на ту или иную зону. Шпатель соприкасается с кожей и слизистыми. Это может привести к риску занесения инфекций, передаваемых через кожный покров или через слизистые оболочки. Если мастер использует неодноразовый шпатель, то после первого использования он вновь погружает инструмент в общую банку с пастой, на котором остались биологические жидкости, бактерии и так далее. При каждом погружении в банку должен использоваться новый шпатель.
При нанесении пасты картриджем или роликом (если мы говорим про воск), инструменты должны быть одноразовыми. Но почему-то многие специалисты используют их для нескольких клиентов или вообще один на весь день.
Также мы знаем, что в зоне бикини и подмышек часто появляются биологические выделения (пот и другие). Некоторые мастера не используют шпатель, а берут пасту руками. Тут происходит то же самое, что при использовании одного шпателя.
Есть еще такой миф: «Сахар — это консервант, а значит служит в роли антисептика». Но это не так. Сахар не уничтожает микробы, наоборот — в этой среде могут размножаться различные вирусы, например, гепатит, генитальный вирус, вирус папилломы человека и другие. В теплой среде размножение происходит от 16 часов до нескольких суток.
Для справки: микробы гепатита погибают при температуре 120 градусов. Поэтому мы говорим о важности использования сухожара и стерилизации инструментов.
Что касается ВИЧ, то заражение при шугаринге или восковой эпиляции маловероятно.
Для того, чтобы не заразиться, необходимо соблюдать следующие условия:
1. Должна быть всегда индивидуальная паста, индивидуальный шпатель;
2. Инструменты должны быть либо одноразовыми, либо обработанными в сухожаре;
3. Мастер должен использовать стерильные салфетки, перчатки и другие материалы.
Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики