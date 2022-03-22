Как выбрать своего косметолога: инструкция

Рано или поздно наступает тот момент, когда понимаешь — пора! Пора записываться на прием к косметологу и начинать что-то делать с лицом. "Рамблер" предлагает простую и понятную инструкцию по поиску, которая поможет выбрать своего специалиста.
Всегда начинаем с изучения отзывов. Причем использовать можно все источники: специальные площадки с отзывами, соцсети, друзья и знакомые.
Не поленитесь проверить, есть ли лицензия у клиники. В хорошем учреждении вам сразу назовут номер, если вы общаетесь по телефону, и даже согласятся прислать копию по электронный почте или в удобный вам мессенджер.
Добросовестные специалисты гордятся своим образованием и постоянно повышают квалификацию. Они не скрывают свои дипломы и сертификаты и готовы их показать по первому требованию.
На первом приеме специалист должен собрать подробный анамнез, прежде чем составлять план лечения. Приготовьтесь ответить на массу вопросов о состоянии своего здоровья, хронических заболеваниях, аллергии, а также о том, какие процедуры уже делали и с каким результатом. Профессионал своего дела всегда предложит индивидуальное решение, при этом не будет навязывать вам сове видение прекрасного.
Хороший специалист объяснит, что он предлагает вам сделать, какой результат будет достигнут и как ухаживать за кожей после процедуры. Он покажет все препараты, которые планирует использовать, объяснит, какие у них могут быть противопоказания.
После процедуры косметолог обязательно назначит повторный прием, чтобы оценить результат и скорректировать план лечения, в случае необходимости.
В обиходе мы называем косметологами любых специалистов, которые выполняют любые процедуры с лицом. На самом же деле нужно понимать разницу между эстетистом и врачом. Об этом "Рамблеру" рассказывает эксперт.