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2 часа назад

Как выбрать своего косметолога: инструкция

Катя Кобышева
Эльвира Юркевичэксперт

Рано или поздно наступает тот момент, когда понимаешь — пора! Пора записываться на прием к косметологу и начинать что-то делать с лицом. "Рамблер" предлагает простую и понятную инструкцию по поиску, которая поможет выбрать своего специалиста.

Как выбрать своего косметолога: инструкция
Фото: pixabay.compixabay.com

1. Отзывы

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Всегда начинаем с изучения отзывов. Причем использовать можно все источники: специальные площадки с отзывами, соцсети, друзья и знакомые.

2. Клиника

Не поленитесь проверить, есть ли лицензия у клиники. В хорошем учреждении вам сразу назовут номер, если вы общаетесь по телефону, и даже согласятся прислать копию по электронный почте или в удобный вам мессенджер.

3. Образование

Добросовестные специалисты гордятся своим образованием и постоянно повышают квалификацию. Они не скрывают свои дипломы и сертификаты и готовы их показать по первому требованию.

4. Первая встреча

На первом приеме специалист должен собрать подробный анамнез, прежде чем составлять план лечения. Приготовьтесь ответить на массу вопросов о состоянии своего здоровья, хронических заболеваниях, аллергии, а также о том, какие процедуры уже делали и с каким результатом. Профессионал своего дела всегда предложит индивидуальное решение, при этом не будет навязывать вам сове видение прекрасного.

5. В процессе

Хороший специалист объяснит, что он предлагает вам сделать, какой результат будет достигнут и как ухаживать за кожей после процедуры. Он покажет все препараты, которые планирует использовать, объяснит, какие у них могут быть противопоказания.

7. Наблюдение

После процедуры косметолог обязательно назначит повторный прием, чтобы оценить результат и скорректировать план лечения, в случае необходимости.

В обиходе мы называем косметологами любых специалистов, которые выполняют любые процедуры с лицом. На самом же деле нужно понимать разницу между эстетистом и врачом. Об этом "Рамблеру" рассказывает эксперт.

У нас всегда есть специализация — это либо косметолог-эстетист, либо врач-дерматовенеролог.

Соответственно, кто такой косметолог-эстетист? Это человек со средним медицинским образованием, который получил образование медицинской сестры в косметологии и получил допуск к работе по этой специализации. Это свидетельство, которое выдается на 5 лет.

Кто такой врач косметолог? Это человек, который получил высшее медицинское образование, прошел ординатуру по специальности врач-дерматовенеролог и получил потом специализацию врача косметолога-дерматовенеролога.

Итак, разберемся, кто чем имеет право заниматься. Специалист с образованием медицинской сестры в косметологии имеет право делать самостоятельно: уходовые процедуры по лицу и телу, ультразвуковые чистки, все гигиенические процедуры, механические чистки, поверхностные пилинги, которые несильно травмируют кожу, массажи и по назначению врача имеет право выполнять биоревитализацию и мезотерапию.

Обычно в клинике работает врач и медицинские сестры в косметологии. Врач назначает прохождение курса каких-либо процедур, а уже специалист с образованием медицинской сестры в косметологии по назначению врача в этой же клинике имеет право выполнить ту или иную процедуру.

Также специалист может выполнять различные эстетические процедуры, домашний уход, консультации.

Врач-косметолог имеет право на выполнение всех инъекционных процедур, постановке мезонитей, введение филлеров и других манипуляций. То есть такие серьезные процедуры выполняет уже врач с высшим образованием.
Эльвира Юркевич
Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики
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