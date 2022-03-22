Как выбрать своего косметолога: инструкция

У нас всегда есть специализация — это либо косметолог-эстетист, либо врач-дерматовенеролог.



Соответственно, кто такой косметолог-эстетист? Это человек со средним медицинским образованием, который получил образование медицинской сестры в косметологии и получил допуск к работе по этой специализации. Это свидетельство, которое выдается на 5 лет.



Кто такой врач косметолог? Это человек, который получил высшее медицинское образование, прошел ординатуру по специальности врач-дерматовенеролог и получил потом специализацию врача косметолога-дерматовенеролога.



Итак, разберемся, кто чем имеет право заниматься. Специалист с образованием медицинской сестры в косметологии имеет право делать самостоятельно: уходовые процедуры по лицу и телу, ультразвуковые чистки, все гигиенические процедуры, механические чистки, поверхностные пилинги, которые несильно травмируют кожу, массажи и по назначению врача имеет право выполнять биоревитализацию и мезотерапию.



Обычно в клинике работает врач и медицинские сестры в косметологии. Врач назначает прохождение курса каких-либо процедур, а уже специалист с образованием медицинской сестры в косметологии по назначению врача в этой же клинике имеет право выполнить ту или иную процедуру.



Также специалист может выполнять различные эстетические процедуры, домашний уход, консультации.



Врач-косметолог имеет право на выполнение всех инъекционных процедур, постановке мезонитей, введение филлеров и других манипуляций. То есть такие серьезные процедуры выполняет уже врач с высшим образованием.

Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики