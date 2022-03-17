Женщина вколола ботокс и осталась с внешностью хомяка

На размещенных кадрах блогерша Тамика Роусон (Tamika Rawson) объяснила, что захотела улучшить свою внешность и отправилась к косметологу на уколы ботокса. В ролике видно, что после инъекций по контуру ее подбородка образовались отеки. В связи с этим, подписчики блогерши сравнили ее с хомяком, который прячет семена за щеками. «Боже, ты стала выглядеть как хомяк!», «Зачем ты это сделала? До ботокса ты была сногсшибательной!», «Теперь я точно не пойду к косметологу», «А ведь она еще и деньги за это заплатила», «Самый настоящий хомяк!» — писали юзеры.