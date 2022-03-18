Как часто нужно менять аксессуары для макияжа и ухода

Чтобы выглядеть безупречно, важно иметь не только подходящую вам косметику. От того, в каком состоянии ваши ежедневные “помощники” (аксессуары для макияжа, например), тоже зависит результат. “Рамблер” расскажет, каким инструментам нужен особый уход, а каким – уже не место в вашей косметичке.

Пинцет для бровей

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После каждого применения следует протирать этот инструмент спиртом или замачивать в хлоргексидине. Когда пинцет теряет остроту и перестает захватывать волоски, его можно либо отдать на заточку, либо заменить. В среднем инструмент служит от полугода до года.

Кисти и спонжи для макияжа

Не секрет, что частички бьюти-продуктов забиваются между ворсинками и засыхают там. Это делает кисти менее гибкими и подвижными. Уход за кистями помогает продлить им жизнь, улучшить качество макияжа и, конечно, избежать серьезных проблем с кожей (из-за скопившихся бактерий).

Кисти, которыми вы наносите жидкие текстуры (например, тональный крем, консилер или хайлайтер), нужно мыть не реже двух раз в месяц. Инструменты для сухих продуктов следует очищать ежемесячно. Кисти сушатся ворсинками вниз, естественным путем, нужно предварительно промокнуть ворс бумажным полотенцем.

Для синтетических кистей можно использовать условно агрессивные чистящие средства, например, гель для мытья посуды. Для натурального ворса стоит взять мягкий шампунь (развести в воде и погрузить в раствор кисточки) или приобрести специальное мыло.

Не рекомендуется сгибать ворсинки у основания, такое неосторожное механическое воздействие может привести к выпадению. Продлить жизнь инструментам возможно, если вы будете всегда держать металлический наконечник у основания ворса сухим. Например, сушить кисти вертикально или приподняв кончик ручки.

Истончение и выпадение ворса – сигнал, что кисти следует поменять. В среднем эти инструменты служат до пяти лет.

Бьюти-блендеры, а также другие спонжи для макияжа важно не забывать мыть после каждого использования. Однако даже при таком уходе срок их годности остается небольшим – месяц. Если вы заметили, что спонж деформировался или потерял цвет, его пора заменить.

Спонжи для демакияжа и умывания, щетки и мочалка

После каждого применения спонж обязательно нужно промыть теплой водой и дать ему высохнуть. Не стоит оставлять его на батарее – это способствует скорейшей деформации. Хранить мокрый спонж в закрытом влажном месте тоже не лучшая идея. В губке может появиться плесень и питательная среда для бактерий. Примерно раз в два месяца спонж для умывания следует менять.

Уход за латексными и силиконовыми спонжами проще. Их достаточно ополоснуть теплой водой с мылом. Такие аксессуары используются не более года.

Спонжи конняку и натуральные губки можно хранить влажными, например, в контейнере в холодильнике. Но только предварительно очистив антибактериальным средством! Эти спонжики подлежат замене примерно через два-три месяца после первого применения.

Насадку щетки для умывания следует менять с такой же периодичностью. Иначе вы можете спровоцировать появление угрей, сыпи и воспалений на вашей коже при использовании старой насадки.

Дерматологи рекомендуют менять мочалку для тела не реже раза в месяц, поскольку и на ней тоже оседают бактерии. Некоторые хозяйки во избежание проблем стирают мочалки в машинке или дезинфицируют их раствором кипятка и уксуса (еженедельно).

Инструменты для маникюра

Срок годности пилочки для ногтей тоже не очень большой – всего три месяца. В поры пилки забиваются бактерии и, как следствие, при контакте с поврежденной кожей могут вызывать инфекции. Использованную пилочку можно мыть в горячей воде с мылом и высушить естественным путем.