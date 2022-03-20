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53 минуты назад

Косметолог рассказала о домашних средствах, которые могут заменить импортную косметику

РИАМОРИАМО

Часть иностранных производителей косметики заявила о приостановке своей деятельности на российском рынке, тем не менее часть средств можно заменить на домашние, сообщает «Вечерняя Москва».

Названы домашние средства, которые заменят импортную косметику
Фото: РИАМОРИАМО

По мнению косметолога Александры Котовой, можно самим приготовить простой крем для увлажнения тела. Для этого нужно нагреть на водяной бане 100 мл любого цитрусового сока, добавить в него по 100 мл меда и миндального (оливкового или иного растительного) масла. Затем крем нужно остудить и нанести на кожу.

Для снятия макияжа она порекомендовала добавить в миндальное масло каплю витамина Е. Таким средством можно смело снимать макияж, а еще оно увлажняет и разглаживает морщинки.Альтернативой очищающим косметическим средствам может стать простая овсянка. Для создания средства для умывания следует измельчить в блендере овсяные хлопья. По утрам и вечерам нужно насыпать немного смеси в ладони, добавлять теплой воды и сразу умываться.

Котова добавила, что в борьбе с прыщами на коже может помочь медово-масляный крем. Для его приготовления следует взять 1 ст. л. масла ши, 3 ст. л. оливкового масла, 3 ст. л. пчелиного воска. Это все нагреть на водяной бане до получения однородной смеси. Потом следует добавить 40 капель прополиса и 1 ст. л. меда, перемешать и дать настояться.

Натуральные домашние косметические средства лучше всего готовить с расчетом на одно применение. Готовую смесь нужно хранить в холодильнике не более 1 недели, заключила эксперт.

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