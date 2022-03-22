Какие косметические средства можно легко приготовить дома

Разбираемся, чем можно можно заменить профессиональные уходовые средства.

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Ну что, кажется, пора вспомнить (или узнать) натуральные средства, которые вполне могут если не стать идеальной заменой, то хорошо справятся с поставленными задачами по уходу за кожей лица и тела. Мы составили свой список средств, на которые вам стоит обратить внимание, если вы находитесь в поиске альтернативы любимому тонику или скрабу.

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Гидролат

Гидролатом называют продукт, полученный при помощи паровой дистилляции. Для этого выбирают растения с высоким содержанием эфирных масел, их выкладывают на решетку и пропускают через них пар. Далее собирают получившийся конденсат, а это и есть гидролат. Как правило, гидролаты на любой вкус есть у любого российского косметического бренда, который выпускает средства по уходу за кожей. Вы можете использовать средство вместо привычной термальной воды или же делать компрессы для избавления от темных кругов под глазами — главное, выбрать гидролат подходящего растения. Однако большинство все же использует гидролаты вместо тоников, и они отлично работают.

Глиняные маски

Проводя целые дни в кабинетах косметологов, мы забываем, что поддерживать кожу лица и тела в хорошем состоянии можно простыми способами, например, глиняными масками. Существует огромное количество рецептов масок, кто-то предпочитает добавлять свои компоненты, чтобы маска работала еще лучше, но большинство все же использует только саму сухую глину и воду. Важно: перед выбором глины обязательно прочитайте о действии каждой из них, так как использовать, к примеру, голубую глину для отбеливания или белую глину для борьбы с воспалениями нерационально. Подбираем каждый вид по типу проблемы. Главное, использовать маски регулярно, и уже через неделю вы заметите значительные улучшения состояния кожи, почти как после готовой профессиональной маски.

Скрабы

Использовать скраб для лица, особенно весной, не стоит, так как нежная кожа требует более мягких средств, например, пилинг-скатка. А вот для тела скрабы подходят просто идеально. Еще лучше, если вы сделаете скраб самостоятельно. Хорошими отшелушивающими средствами считаются гуща молотого кофе и смешанный с солью мед. Вы также можете усовершенствовать состав скраба увлажняющими компонентами, однако основа на кофе и меде будет идеальной. Вы не просто улучшите цвет кожи, но и повысите ее упругость. Кроме того, вы можете сделать кофейное или медовое обертывание, а уже потом активно проскрабировать кожу для получения максимального эффекта.

Гидрофильное масло